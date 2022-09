PROMENITE OVE NAVIKE I ZNATNO SMANJITE RAČUN ZA STRUJU - Evo kako da uštedite bez ugrožavanja komfora

Državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Zoran Lakićević izjavio je danas da se promenom navika građana može uštedeti mnogo električne energije i da to neće ugroziti ničiji komfor niti bezbednost.

"Zaista, malim stvarima svi možemo mnogo da doprinesemo, pre svega kada je reč o smanjenju sopstvenog računa, a time pomažemo i državi da daje manje novca za uvoz struje. Preporuke koje smo dali tiču se svih nas, ne samo javnog sektora, jer je potrebno da svi budemo deo ušteda i da snizimo potrošnju", izjavio je Lakićević, saopšilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Dodao je da se, kada je reč o domaćinstvima, preporuke najviše odnose na racionalnije korišćenje uređaja, a pre svega bojlera, šporeta, frižidera, mašine za pranje veša i suđa i nabavke LED sijalica.

"Svi kojima račun bude niži u odnosu na isti mesec prethodne godine biće finansijski stimulisani dodatnim popustima", podsetio je Lakićević.

On je naglasio da Ministarstvo više od godinu dana radi na programu smanjenja potrošnje energije tako što daje subvencije građanima koji unapređuju energetsku efikasnost u svojim domaćinstvima.

„Ministarstvo i lokalne samouprave daju subvencije građanima u iznosu od 50 odsto za zamenu izolacije, stolarije, krovova i toplotnih uređaja, kao i za postavljanje solarnih panela. Srbija troši četiri puta više energije u odnosu na prosek u Evropskoj uniji i Ministarstvo je pre početka svetske energetske krize prepoznalo značaj štednje energije", rekao je Lakićević.

Naveo je da će taj program biti nastavljen, jer su gradajni pokazali veliko interesovanje za njega.

Državni sekretar Lakićević je naglasio da se preporuke za smanjenje potrošnje energije koje su upućene javnim preduzećima, državnoj upravi, lokalnim samoupravama, ustanovama i institucijama, kako bi napravili svoje planove štednje, ne odnose na bolnice, vrtiće, škole i ustanove socijalne zaštite.

On je izrazio očekivanje da će predložene mere dovesti do uštede 10 do 15 odsto od ukupne potrošnje električne energije u Srbiji.

