PRESTONICA PREBUKIRANA! Beograđani u potrazi za idealnim venčanjem odlaze i do Sremskih Karlovaca i Vrdnika - EVO KOME JE JOŠ TO POSTALA IDEALNA OPCIJA!

Kišni dani koji ispraćaju septembar postigli su toliko da o svadbenim zvonima ne mislimo najmanje do prvih prolećnih meseci, ali to ne znači da o njima ne misle budući mladenci koji za uslovima za idealno venčanje tragaju i do godinu i po dana unapred.

Epidemija korona virusa doprinela je opsadnom stanju svadbenih prostora, ali i kilometarskim listama čekanja koje su tek početkom 2022. godine počele da bivaju nešto kraće. Ipak, olakšanje je nastupilo samo prividno, a potraga za idealnom lokacijom za svadbu može da odvede mladence i kilometrima daleko od mesta gde žive.

Tako je prestonicu, po svemu sudeći zahvatio novi trend koji ih vodi izvan Beograda pa sve do Fruške gore i Sremskih Karlovaca kao mesta za jedan od najsrećnijih dana u njihovom životu.

To je bio slučaj i sa sagovornicima "Blica" Aleksandrom i Nemanjom, koji su za svoje venčanje odabrali jedan restoran u Sremskim Karlovcima.

- Kada smo doneli odluku da se venčamo, odmah smo bili svesni da je čitava post-kovid situacija takva da je izbor lokacije za održavanje veselja veoma suženo. Svi beogradski restorani kojima smo se obratili nisu imali slobodan termin koji smo mi želeli, pa čak ni termine koji su približni, jer smo svoje kriterijume značajno spustili - kaže Aleksandra.

Kako navodi, u jednom trenutku su ona i njen sadašnji suprug, a tadašnji verenik odlučili da ne žele da pristanu na manje od onoga što su zamislili. Rešenje su pronašli upravo u Sremskim Karlovcima.

- Nekoliko naših prijatelja i poznanika organizovalo je venčanje na Fruškoj gori, a razmišljajući o tome odlučili smo da jednostavno izađemo iz okvira podrazumevanog i razmišljamo malo šire. Prostom potragom na internetu došli smo do onoga što nama lično najviše odgovara. Nikakva prepreka nam nije bila udaljenost, jer je to svega 80-ak kilometara. Svakako nam je većina rodbine dolazila "sa strane", pa je bilo svejedno da li će to biti Beograd ili Karlovci - objašnjava sagovornica "Blica".

Fruška gora idealna i za Beograđane i za Novosađane

Da zaista vlada interesovanje Beograđana za svadbene prostore u Sremskim Karlovcima, ali i u Vrdniku, potvrdili su za naš list ugostitelji na obe lokacije.

- Beograđani su u našem hotelu najbrojniji gosti i kada je reč o odmoru i korišćenju spa centra, ali i kada je reč o organizovanju venčanja. Vrdnik je negde na pola puta između Beograda i Novog Sada, a zbog Nacionalnog parka Fruška gora i predivne prirode, mnogi nalaze naš objekat kao idealno rešenje - smatra jedan ugostitelj.

Reći "da" je samo jedan segment organizacije čitave svadbe

Kako navodi, razloga za to sigurno ima i zbog odabira idealnog termina, ali činjenica je da subote svuda prve "odu".

Potvrdu za to smo dobili i u razgovoru sa nekoliko najvećih beogradskih ugostitelja koji su posvedočili da su termini za svadbe rezervisani najmanje do maja iduće godine.

- Najtraženiji su termini subotom, ali smo već sada u situaciji da nemamo mogućnost da ponudimo četvrtak ili petak sve do kraja maja. O terminima do kraja ove godine da i ne govorimo - objašnjava menadžer beogradskog salona za venčanja.

Prema rečima ugostitelja, liste čekanja nisu kao u martu i aprilu ove godine, nakon prestanka mera zbog korone, ali svejedno postoje. Zbog toga je opravdana užurbanost mladenaca da na vreme rezervišu željeni termin.

- Većina potencijalnih klijenata je voljna da se prilagodi terminima koji su preostali, ali ima i onih koji jednostavno ne žele da prave ustupke kada je reč o njihovom savršenom danu - dodaju.

Baš kao i beogradske kolege, novosadski ugostitelji su mahom popunjeni kada je reč o rezervaciji svadbenih objekata, a kako je za "Blic" rečeno u jednom od najpopularnijih restorana za ovu vrstu proslave, sve je veće interesovanje mladenaca iz Republike Srpske koji se odlučuju da posegnu i preko 300 kilometara do idealnog mesta za svoje venčanje.

- Sve je veći broj mladenaca iz Republike Srpske, pa imamo i do tri, četiri takva venčanja mesečno. Pritom ne govorimo o ljudima koji ovde strudiraju ili rade, već o osobama koje ciljano dolaze da se venčaju ovde - kaže novosadski ugostitelj.

Isto je potvrdio i naš sagovornik iz jednog fruškogorskog restorana koji je primetio da budućim supružnicima "preko Drine" ni najmanju prepreku ne predstavlja udaljenost da svoje venčanje izmeste na neku od vojvođanskih lokacija.

- Potraga se sve češće bazira na ekskluzivitetu, nečemu specijalnom za čim tragaju mladenci. Za nekoga je to venčanje u prirodi, a za nekoga atraktivna lokacija u centru velikog grada. Kako god bilo, činjenica je da planiranje treba da počnu mnogo ranije, ako žele da zaista dobiju sve što su zamislili - savetuje naš sagovornik.

Cene ne prave razliku

Kada je reč o cenama, nema značajne razlike koja bi mogla da "pogura" mladence da odaberu određenu lokaciju za svoje venčanje. Cene u beogradskim restoranima su u proseku oko 25 evra po osobi, s tim da se najpovoljnije proslave mogu napraviti po ceni od 16 evra po osobi, a one najskuplje idu oko 50 evra. Slična situacija je i u vojvođanskim restoranima na obroncima Fruške gore ili u kolevci kulture Sremskim Karlovcima.

Prema rečima Aleksandre i Nemanje koji su za svoju proslavu odabrali Sremske Karlovce u odnosu na Beograd, cena definitivno nije bila njihova vodilja kada je reč o odabiru mesta za održavanje proslave.

- Vodili smo računa o svakom dinaru, ali kada smo birali salu za svadbu uvideli smo da su cene gotovo identične. Za meni kakav smo mi zamislili imali smo ponudu u Beogradu od 35 evra, a za gotovo istu sumu smo je pronašli i u Sremskim Karlovcima. Razlike su, koliko smo mi uspeli da vidimo, u svega 1 do 2 evra - prenosi svoje iskustvo Aleksandra.

