Vulin: I dalje se zalažem za donošenje zakona o stranim agentima i povlačenje zakona o rodnosenzitivnom jeziku

I dalje se zalažem za to da donesemo zakon o stranim agentima, još uvek to nismo uradili. To što su SAD ukinule jednu organizaciju ne znači da ne postoje druge i ne znači da neke druge zemlje i savezi neće finansirati agenturni rad, izmedju ostalog i u Srbiji, poručio je potpredsednik Vlade Aleksandar Vulin.

- Teško velike sile gube tu veoma korisnu polugu kojom možete legalno da pravite agenturnu mrežu, ne morate da se bavite špijunažom nego platite ljude da rade sve ono što bi radili špijuni a to bude legalno i pohvalno. Čak se hvalite time - vidite, mi smo investirali u Srbiju. Šta ste investirali u Srbiju? U plate raznih NVO aktivista i aktivistkinja, boraca i borkinja, u to ste investirali? Mislim da treba iskoristiti sada ovu klimu na svetskom nivou i ne samo doneti zakon o stranim agentima nego i povući zakon o npr. rodno senzitivnom jeziku. Dakle sve te budalaštine koje smo morali iz ovog ili onog razloga da donesemo zato što su nas pritiskali SAD ili EU pa smo morali da donesemo gluposti koje niti imaju uporište u pravom životu niti treba da budu tu, sad iskoristi priliku i počisti to, i naravno doneti zakon o stranim agentima. Samo striktna kontrola ko šta prima i za koje svrhe, da to mora da prijavljuje, da to mora da ima oznaku strani agent - poručio je Vulin.



Dodao je da je spreman da odustane od predloga zakona koji je predložio Pokret socijalista i da se prepiše direktno američki zakon, ništa više.

- Šta god je dobro za Ameriku dobro je i za Srbiju. Kod njih nije moguće dobiti ni jedan jedini dinar u predizbornoj kampanji iz inostranstva. Nema tu Crta i drugih pa ti plaćaju da ti kao vršiš monitoring izbora, pa da ti praviš preporuke. Ne, ni jedan dinar ne možeš da dobiješ kad su izbori u pitanju, nema politike. Mogu da dobiju organizacije koje se bave recimo decom sa smetnjama u razvoju, ekološke organizacije, zeleni, gorani .... sjajno, ali ne možeš da se baviš politikom sa novcem iz inostranstva, zato što nisi izašao na izbore nego hoćeš da promeniš vlast, da odrediš ne samo vlast nego i opoziciju tako što će ti stići pare iz Amerike. Na prošlim izborima opozicija je formirala jedinstvenu listu kada im je NED, američka organizacija, uradila istraživanje i naredila im šta da rade. Pa jeste li vi srpska ili američka opozicija? - upitao je Vulin.

Potpredesdnik Vlade Srbije je rekao da rečnik koji koriste Tramp i Mask kada opisiju USAID i one koji rade za USAID je nešto što niko ovde nije izgovorio.

- A niko se ne buni. Oni kažu - to je činija puna crva, i svi oni koji primaju pare od tih crva reč jednu ne kažu, ćute, sve je u redu, so iz vladareve ruke leči, sve je dobro kad stiže iz Amerike, ništa se oni ne ljute. Da sam ja to rekao razapeli bi me, ali kada im kažu Tramp i Mask - pa dobro sad, možda se predomisle, možda ipak bude neki dinar za crviće - izjavio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin.