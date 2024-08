Vulin Konakovuću: Što se mrčiš kad kovati ne smeš

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše to što mu ministri trojke nisu dozvolili ulazak kao i razloge i "opravdanja" ministra Konakovića, potpredsednik Vulin je rekao da mu to već postaje zabavno ali da ne razume šta to treba da znači.

- On meni zabrani a ja dodjem.Siguran sam da je jedan od omiljenih pesnika gospodina Konakovića veliki Petar Petrović Njegoš koji je sigurno i deo njegovog odrastanja i književnog vaspitanja kao i mog, a on je rekao - što se mrčiš kad kovati ne smeš. Pa što mi zabranjuješ kad ne možeš da mi zabraniš. Ne znam zašto to radi i zašto mi je to trebalo. Inače, iznenadjen sam ovom zabranom pošto sam ja juče došao. Nisam znao da mi je zabranjeno, da sam znao ja bih se drugačije ponašao - rekao je Vulin.

Potpredsednik Vulin je istakao da su Konakovićevi razlozi predizborni.

- Zna on da ovo nema nikakve veze ni sa mojom politikom ni mojim stavovim. Ovo su predizborni razlozi, on i SDA se sad takmiče ko će da bude veći Bošnjak, veći borac protiv "malignog uticaja Srbije" kao da Srbija nije ovde oduvek i kao da ima neki loš uticaj. To su njihovi unutrašnji odnosi i borbe i meni je to već postalo simpatično. Moram priznati da mi za Prebilovce nije bilo simpatično. Išao sam da se poklonim hiljadama poklanih Prebilovčana, tu nije smeo to da radi. Možete li samo da zamislite da recimo neko iz Republike Srpske, pošto je Srebrenica na teritoriji Republike Srpske, zabrani nekom federalnom ministru ili zabrani recimo ministru iz Turske da dodje. Pa svet bi se srušio. Ili da ja izjavim, kao što je gospodin Konaković izjavio - trebalo je da ide u Prebilovce na tamo neko obeležavanje. Je li tamo neka Srebrenica možda? Pa nije, za mene nije - naglasio je Vulin.