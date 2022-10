KONTROLA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZBOG UBISTVA DETETA U VRŠCU! I od MUP-a nakon monstruoznog zločina traži IZJAŠNJENJE

Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi, a na osnovu medijskih informacija da je u Vršcu otac ubio svoje maloletno dete, a potom izvršio samoubistvo, pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Zaštitnik građana od Pokrajinskog sekretarijata traži da u roku od 15 dana izvrši nadzor nad stručnim radom Centra za socijalni rad Vršac u ovom slučaju i da mu dostavi izveštaj o izvršenom nadzoru i dokumentaciju o postupanju.

Povodom medijskih navoda da je majka ubijenog deteta više puta prijavljivala oca deteta za porodično nasilje, Zaštitnik građana traži od MUP-a Srbije da ga u istom roku obavesti o postupanju nadležne policijske uprave u konkretnom slučaju, posebno o aktivnostima policijskih službenika u ovom slučaju.

Zaštitnik građana od MUP-a traži i izjašnjenje da li su policijski službenici postupali u skladu sa obavezama propisanim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i Opštim i posebnim protokolom za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

Marko B. (35), koji je u utorak udavio svoju dvogodišnju ćerkicu, a zatim se obesio. Gnusni zločin je najavio video-snimkom koji je poslao na više brojeva, ali i nekim medijima. Navodno, na tom snimku on objašnjava kako njegov život nema više smisla i da on ide i da će sa sobom da povede ono što najviše voli. Na osnovu toga moglo bi da se nasluti da je zločin planirao pošto je snimak poslat oko 13 časova, a sat kasnije je ubio ćerkicu Petru.

Кako je juče potvrđeno iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu, prijavu protiv njega podnela je upravo Suzana, i to 30. aprila 2022. godine.

– Ona je tada prijavila policijskoj stanici u Vršcu da njen suprug vrši nasilje nad njom. Tada je izrečena hitna mera shodno Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici i zabranjeno mu je da prilazi ženi – navode iz vršačkog tužilaštva.

Osnovno tužilaštvo u Vršcu postupalo je po podnetoj prijavi i pokrenut je predistražni postupak protiv Marka.

– S obzirom na to da je privremena mera isticala 1. juna 2022. godine, tužilaštvo je smatralo da je potrebno navedene mere produžiti do okončanja krivičnog postupka u kom smislu je podnet predlog sudu u Vršcu 26. maja 2022. godine. Predlog OJT je usvojen rešenjem suda, te je M. B. bila izrečena zabrana prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa suprugom i zabrana prilaska osumnjičenog kući u kojoj oštećena živi, najduže do pravosnažnog okončanja postupka – navode u tužilaštvu.

Кako su objasnili, glavni pretres okončan je 27. septembra i Marko B. oglašen je krivim za navedeno krivično delo.

– Izrečena mu je uslovna presuda i utvrđena kazna zatvora od godinu dana koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od tri godine ne učini novo krivično delo i takođe mu je izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi – rekli su iz tužilaštva i dodali da OJT još uvek nije dostavljen pismeni otpravak presude suda u Vršcu.

Od 2017. godine maltretirao ženu

Кako se saznaje, u donetoj presudi stoji da je on od 2017. do 29. aprila 2022. zbog mešovitog poremećaja ličnosti i anksiozno-depresivnog poremećaja, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo, telesni integritet i duševno stanje supruge tako što ju je u dužem vremenskom periodu fizički i psihički zlostavljao ograničavajući joj kretanje, ne dozvoljavajući joj da se viđa sa kim želi, određujući joj koje knjige sme da čita, zabranivši joj da koristi društvene mreže dok je on na poslu…

– Tokom juna 2019. ju je pretukao, a pretio joj je i stavljanjem noža pod grlo. Sukob je tada nastao zbog slike koje je njen brat pravio na krštenju. Pretio joj je svaki put kada je pomenula razvod, a posle jedne rasprave oko keksa koji je dala detetu govorio joj je da je loša majka – stoji, između ostalog, u presudi.

Prema rečima komšija i poznanika, napustila ga je pre nekih mesec dana.