JUTRO HLADNO I SVEŽE, A ONDA PREOKRET! Popodne sunčani intervali i temperatura preko 20 stepeni!

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju prognozu za narednih sedam dana.

Vreme u Srbiji

Pretežno sunčano i malo svežije, samo ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima umereno oblačno.

Najniža temperatura od 4 do 11, a najviša od 16 do 21 stepena.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severni i severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu pretežno sunčano i malo svežije.

Najniža temperatura od 5 do 8, a najviša oko 17 stepeni.

Vetar slab, severni i severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni.

Prognoza za narednih sedam dana

U petak ujutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2 metra visine i magla.

Minimalna temperatura biće od -2 do 5 stepeni. Dnevna temperatura biće u porastu uz pretežno sunčano pre podne i malo do umereno oblačno u drugom delu dana.

U košavskom području duvaće umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak jugoistočni vetar.

Od subote do 27. oktobra porast jutarnjih i dnevnih temperatura. Maksimalne vrednosti početkom naredne sedmice biće od 24 do 27 stepeni.

U većini mesta će se zadržati promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Kiša se očekuje samo u subotu sredinom dana i posle podne na severu Srbije, a uveče i u ostalim krajevima.

