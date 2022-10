STRANCI ZANEME KADA ČUJU ZA OVAJ SRPSKI OBIČAJ: Ima veze sa našim grbljima - EVO O ČEMU SE RADI!

Koje su to stvari koje najviše šokiraju strance koji borave u našoj zemlji nedavno je bila tema diskusije na forumu "Redit", odnosno šta je to što je u Srbiji normalno, a ostatku sveta je "čudno".

Korisnici su odmah krenuli da nabrajaju navike kada je reč o hrani, ponašanju i svakodnevnom životu i brzo zaključili da najveći kultuni šok kada dođu u našu zemlju dožive - Amerikanci, dok stanovnici Evrope i sa drugih kontinenata i nisu toliko iznenađeni stvarima koje su nama "normalne".

"Otvaranje prozora i balkonskih vrata na "kip". Bukvalno sam doživeo da su se Ameri začudili kako je to moguće", "Doduše njima je i truleks krpa otkriće decenije i to što mi imamo bojlere", "Da se pije jogurt, broj jedan razlog zašto se nisam odselio",

"Mene je jedna koleginica Amerikanka pitala da li je svetac kao prava osoba ili neko mitsko biće. Da, sestro, slavimo Kentaura", "Hleb uz svaki obrok, dobar deo ljudi koje znam jede hleb i sa pirinčem i pire krompirom", "Jedan lik je pitao zašto ljudi tako duvaju nos?! Misleći na tehniku - prst po izboru na jednu nozdrvu, blago nagnuti torzo unapred, svom silinom ispustiš sav vazduh iz jedne nozdrve i zalepiš slinac na beton, travu ili šta god"...

"Dok je nama normalno da jedemo po grobljima na Zadušnicama, strancima je to nezamislivo", "Pripremanje zimnice vidim da niko nije pomenuo. Nije im jasno da neko priprema hranu za celu zimu, pored zimnice, suvo meso, kobasice i ostalo", pisali su korisnici.

Jedan je podelio čitav spisak pitanja koja je dobijao u razgovoru sa strancima i otkrio šta ih najviše šokira.

"Što je prekidač za svetlo na kupatilu izvan kupatila; Što imamo bojlere na struju umesto toplovoda (ovo više nije svuda, drug u NS ima toplu vodu na gas nema bojler); Što baba uglavnom živi zajedno sa porodicom a ne na Floridi/u svojoj kući; Što nemaju svi odreda mikrotalasnu;

Što ne prelazimo ulicu van prelaza na sve strane (bar u mom gradu, ne znam za BG); Što restorani/konobari ne paze na alergije pa i kad naznačiš da ne smeš nešto, oni kažu dobro dobro i donesu ti to što si rekao da ne smeš/da izostave; Što ne možeš sesti u restoran/kafić da ne dobiješ rak pluća u budućnosti", navodi on.

Među odgovorima se našla i navika našeg naroda da kudi svoju zemlju i narod, kao i upotreba dva pisma, međutim, ono što je strance najviše iznenadilo jesu druželjubivost i srdačnost Srba kao i neki neobični običaji kada je reč o proslavama, preneo je Blic.

"Bleja u polumraku na klupici ispred zgrade u 10 uveče uz pivce, pri čemu su svi prisutni obrazovani i pošteni mladići i niko nema dosije. U očima Amera i Kanađana (rodbine preko) delovali smo kao ekipa iz serije "Žica". To tamo rade samo najgori probisveti, narkomani, dileri itd. U stvari, generalno slobodno i bezbedno kretanje po gradu i predgrađu u sred noći", "U Nišu je leti nišavski kej prepun mladih.

Od mosta do mosta, par stotina metara, prepuno, nema gde da se sedne, a mnogi donose i svoje ozvučenje. Jednom sam jednog Nemca posle neke svadbe vodila po gradu, pa smo tu malo posedeli i on je unezvereno gledao, nije kapirao šta se to dešava i kako je moguće da nema incidenata i da nema policajaca koji patroliraju.

Posle smo otisli u tvrđavu na neku haus žurku. Prepuno ljudi, svi igraju ili tumaraju, a on u šoku što ga niko ne gura i ne gleda popreko. Kaže u Berlinu bi trećina tih ljudi bili policija u civilu, a njega tako sitnog bi 20 puta već gurnuli negde. Bio je oduševljen što su svi tako pristoji i opušteni", glasili su neki od odgovora.

Za mnoge su i puni kafići od ranog jutra bili scena koju kod kuće ne mogu da vide, a drugi su se čudili ponašanju za kafanskim stolom.

"Moje kolege iz inostranstva često čudi naš običaj čašćenja, ono da platiš ti turu pića, pa neko drugi drugu, itd. Oni su navikli kad izlaze svako svoje piće da plaća i to je to, pa čak i na dejtovima.



Isto im je vrlo neobično da im spremate hranu kad ih zovnete u goste, na primer, roštilj ili palačinke uz film, što je kod nas najnormalnije"

"Ručanje na groblju, slava sa rezanjem slavskog kolača i gostima, ispijanje piva i razgovor pred prodavnicom, pucanje na proslavama bez opreza, što ne dovodi do dolaska policije i kazni, blicanje vozačima da se upozori da je policija u blizini", "Cepanje košulje novopečenom ćaletu. Nekako mislim da je to nešto što je vrlo specifično za nas", "Privatno pečenje rakije od kuće do kuće, posedovanje oružja od predaka. Čašćavanje društva, nekad ti nekad oni", zaključili su korisnici.

