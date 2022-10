MIHOLJSKO LETO OSTAJE NA SNAZI: Temperature će sve do ovog datuma ići i do 26 stepeni

Jutarnji minimumi kretaće se od tri do 12 stepeni, a dnevni maksimumi od 15 do 23, a lokalno i do oko 26 stepeni Celzijusa, najavljuje Čubrilo.

Sve do 4. novembra vreme u Srbiji ostaje stabilno, suvo i relativno toplo, najavljuje poznati meteorolog Marko Čubrilo. Zatim je, kaže, sve izvesnija promena uz padavine i zahlađenje, a prema sredini novembra moguće je dalje zahlađenje.

- Do oko 3. novembra, uz dominaciju anticiklona biće suvo, stabilno i relativno toplo, ponegde uz pojavu magle i niskih oblaka. Vetar će biti slab, promenljivog pravca. Jutarnji minimumi kretaće se od tri do 12 stepeni, a dnevni maksimumi od 15 do 23, a lokalno i do oko 26 stepeni Celzijusa - najavljuje Čubrilo.

Oko 3. novembra trenutno stoji signal za narušavanje anticiklona uz premeštanje hladnog fronta, što bi nam donelo padavine i zahlađenje uz odlazak temperatura u okvire proseka.

