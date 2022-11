RASPISAN KONKURS ZA POSAO U BAKINGEMSKOJ PALATI: Kralj Čars traži radnike za OVE POZICIJE, a evo koliko će platu imati

Kralj Čarls III raspisao je oglas za upravnika vrtova u Bakingemskoj palati koji će imati plaću od 40.000 funti ili nešto više od 46.000 evra godišnje. S obzirom na opseg posla, znanje koje se traži i veliku odgovornost, plata nije velika, ali nosi prestiž i čast.

Za kralja se zna da je strastveni ljubitelj prirode, ekologije, seoskog života i vrtlarenja. Iako su mnogi smatrali da je priča o tome da Čarls razgovara s biljkama, tek trač kojim žele da ga prikažu kao ekscentričnog engleskog gospodina, on to zaista radi. Dok je još bio princ od Velsa, dva puta je to spomenuo u razgovorima za medije, prvi put 1986, a zatim i 2012. godine.

- Zastanem i razgovaram s njima, zaista. Vrlo je važno pričati s biljkama i one reaguju - rekao je. Zato u oglasu traže nekoga ko "strastveno voli biljke" za rad u Palati u trajanju od 39 sati nedeljno.

Oglas na kraljevskoj veb stranici kaže: "Kao upravnik vrtova, bićete odgovorni za održavanje i prezentaciju vrtova Bakingemske palate prema izuzetnim standardima. Bićete ponosni gledajući hiljade ljudi kako uživaju u njima na vrtnim zabavama."

Vrtlar će na radnom rasporedu imati i održavanje travnjaka i brigu o živoj ogradi i cveću, te posebno ružama. Kandidatima je takođe rečeno da će biti iznuzetno važni u budućnosti oblikovanja kraljevskih vrtova.

- S predanošću hortikulturi, bićete usredsređeni na realizaciju naših projekata za očuvanje i poboljšanje bogate bioraznolikosti naših vrtova - stoji u oglasu - Ako ste strastveni prema biljkama kao i prema ljudima, ova će vas uloga nadahnuti za postizanje uspeha.

Glavnog vrtlara i šefa rasadnika traže i u dvorcu Vindsor. To mora biti osoba sa "strašću prema biljkama i ljudima", a zarađivaće nešto manje od kolege u Bakingemskoj palati - 38.000 funti ili 44.000 evra godišnje.

- Kao upravnik vrtova, bićete odgovorni za održavanje i prezentaciju vrtova i terena dvorca Vindsor i upravljanje funkcionalnim rasadnikom - stoji u oglasu. Ovaj posao nosi mnogo obaveza jer uključuje i brigu o istorijskom vrtu Moat i posebnoj zbirci kućnih i vrtnih biljaka s celog imanja, ali i komercijalnu proizvodnju sadnica i semena s kraljevskim pečatom koji se mogu kupiti u tamošnjoj prodavnici. Konkurs za oba radna mesta u službi monarhije, završava 3. novembra.

