DANAS OSETNO SVEŽIJE! Vikend donosi nagle promene - EVO KADA NAM SE VRAĆA LEPO VREME!

U subotu oblačno i svežije na zapadu i severu Srbije sa povremenom kišom, dok će na istoku i jugu biti suvo i toplo. Vetar pre podne umeren južni i jugoistočni, a na severu Vojvodine u skretanju na umeren severni. Pritisak ispod normale.

Jutarnja temperatura od 6°C u Dimitrovgradu do 14°C u Beogradu i Vršcu, a maksimalna od 12°C na severu Vojvodine i u Loznici do 21°C u Leskovcu i Pirotu. Uveče će biti hladnije nego ujutru na severu Srbije i moguća je slaba kiša na zapadu i severu. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

