OVO SE MNOGIMA NEĆE SVIDETI! Objavljena PROGNOZA ZA ZIMU: Zna se tačno koliko nas LEDENIH DANA očekuje, kao i hoće li biti snega

Kalendarski je do zime ostalo nešto više od mesec i po dana, a ako je suditi po najnovijoj prognozi, ona ove godine neće "pokazati zube".

Najnovija predviđanja za najhladnije doba godine objavio je direktor RHMZ Jugoslav Nikolić.

On navodi da se, na osnovu poslednjih rezultata numeričkih klimatskih modela za sezonsku prognozu vremena, u Srbiji očekuje zima 2022/23 sa temperaturom vazduha iznad proseka i prosečnom količinom padavina.

- Očekuje se da će temperatura vazduha u toku zime 2022/23. godine u Srbiji biti za oko +1°S iznad višegodišnjeg proseka. Očekivane vrednosti srednje zimske temperatura vazduha biće u intervalu od 1°S do 5°S u nižim predelima, a od -3ºS do -1°S u planinskim predelima - navodi on.

Nikolić je u prognozi govorio i o ledenim danima.

- Izgledi su da će tokom decembra, januara i februara u većem delu Srbije broj mraznih dana, sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od 0ºS, biti u intervalu od 40 do 65, a na planinama od 70 do 90 dana. Očekuje se od 7 do 20 ledenih dana sa maksimalnom temperaturom nižom od 0ºS, a na planinama od 30 do 50 ledenih dana. Postoji mogućnost pojave talasa hladnoće tokom januara - precizirao je direktor RHMZ.

Kada je reč o količini padavina, klimatski izgledi ukazuju da će tokom zime količina padavina biti u domenu proseka u celoj zemlji.

- Sezonska količina padavina je u intervalu od 100 mm do 160 mm u nižim predelima, dok se u brdovito-planinskim predelima očekuje količina padavina od 200 mm do 230 mm - zaključio je Nikolić.

