DA LI NAM USKORO STIŽE SNEG? Metereolog Čubrilo otkrio kada kreće PRAVA ZIMA!

Iako su nam novembarski dani doneli zahlađenje i oblake, indicija da će pasti sneg još nema, najavljuju meteorolozi. Kako je naveo meteorolog Nedeljko Todorović, snega bi eventualno moglo biti samo na visokim planinama.

- U nižim predelima nema nagoveštaja do pred kraj novembra da će biti snega, tj. ne bi trebalo da bude zahlađenja koje bi donela sneg. Eventualno bi mogao da se pojavi na planinanama višim od 1200 metara - rekao je meteorolog.

I meteorolog Marko Čubrilo najavljuje hladne dane, ali još bez snega u većem delu zemlje.

- Utorak i sreda donose dominaciju anticiklona uz suvo i stabilno vreme sa čestom pojavom magle i niskih oblaka koji se po nizijama i kotlinama regiona mogu zadržati i ceo dan. Vetar će biti slab. Jutarnji minimumi od +1 do +8, na planinama hladnije, a dnevni maksimumi do +14 do +19 što je iznad proseka, osim u maglovitim predelima dge će biti oko +10 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo.

U četvrtak se računa na razbijanje magle uz jačanje zapadog vetra. Krajem dana na severu i severozapaadu naoblačenje uz prolaznu kišu, okretanje vetra na jak severozapdni i zahlađenje. Dnevni maksimum i u četvrtak relativno visok, uglavnom do +14 do +18 stepeni Celzijusa.

- Na proračunima modela i dalje stoji signal za spuštnje hladnog jezgra sa severoistoka koja bi u naredni petak uslovilo i formiranje ciklona nad južnim Jadranom.U koliko bi se sinoptika zaista tako i odvijala od petka do narendnog ponedeljka bi bilo vetrovito i hladnije uz padavine, posebno za vikend. Uz zahlađenje snega bi bilo na planinama preko 800mnv, dok bi se tih dana dnevni maksimumi kretali od +4 do +12 stepeni Celzijusa. U petak bi prvo bilo severozapadnog vetra i bure duž Jadrana, a zatim za vikend u košavskom području je moguća jaka, hladna, košava, a duž Jadrana jugo, istočnjak i bura.

Oko 15. novembra bi trebalo biti suvo uz hladne noći i prohladne dane.

- Dalji razvoj sinoptike je i dalje vrlo upitan i cluster ECMWF-a sa gotovo 50%-50% verovatnoće daje opciju održavanja hladnog strujanja ali i jačanja uticaja Atlantika. Narednih dana česta pojava magle i niskih oblaka uz povremenu kišu i rosulju, dok je krajem nedelje moguće zahlađenje sa padavinama.Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite države prognostičke zavode - naveo je Čubrilo.

