LAKIĆEVIĆ O PREDLOGU IZMENE ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA: Jasno ćemo definisati mikromobilnost i sve u vezi trotineta!

U Srbiji su u prvih deset meseci ove godine u saobraćaju život izgubile 472 osobe.

Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije izjavio je za Pink da je je Ministarstvo pokrenulo radnu grupu koja će raditi na izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Kako je rekao u Zakonu će biti jasno definisana i mikromobilnost tj. trotineti, segvejevi i druga prevozna sredstva.

- Mi ćemo u vrlo kratkom roku dati naš predlog definisanja tog lakog električnog vozila ili prevoznog sredstva, kako god bude definisano. Svako ćemo definistati kada i pod kojim uslovima moraju da se kreću i na kojim površinama, kada će moći da koriste kolovoz, da li će morati da imaju zaštitu i sve ostalo što je neophodno da bi bili bezbedni i da bi učestvovali u saobraćaju - rekao je Lakićević.

Lakićević je dodao i to da će se najverovatnije ići i na predlog ograničenja brzine kretanja tih vozila do 25 km na sat, gde će najveća dozvoljena sanga biti 0,6 kw, i da će najverovatnije moći da se voze samo po biciklističkim stazama i trakama, a u onim situacijama kada nemaju te površine moći će da se kreću kolovozom, ali samo na onim deonicama gde je brzina ograničena do 50 km na sat, i tada će morati da nose svetlo obojeni prsluk i da poštuju propise.

Kada je statistika bezbednosti u saobraćaju u pitanju, on je rekao da su do današnjeg dana 472 osobe stradale odnosno izgubile život u saobraćajnim nezgodama, što je za nekih 11 procenata više nego prošle godine.

- Ono što je dobro, jeste da smo smanjili broj saobraćajnih nezgoda za 1.100 nezgoda, što je jedan veliki uspeh, imamo preko 1.250 povređenih manje, na žalost imamo pogoršanje poginulih odnosno stradalih u saobraćaju - rekao je načelnik.

Prema njegovim rečima, najveći uticajni faktor izazivanja saobraćajnih nezgoda jeste prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, i to je 41 procenat od ukupnog broja izazvanih saobraćajnih nezgoda, konzumacija alkohola je oko 15 procenata, oko 18 odsto su propusti vozača koji se ogledaju u pogrešnom sagledavanju saobraćajne situacije i gubitak kontrole nad vozilima je oko 15 procenata.