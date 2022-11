Upućen VAŽAN APEL građanima povodom snimka na kome se vidi kako muškarac TUČE ŽENU KOJA DRŽI BEBU: Ako prepoznajete nasilnika odmah pozovite policiju!

Uznemirujući snimak nasilja koji je zabeležen nadzornom kamerom pojavio se na društvenim mrežama. Na snimku koji je objavljen na Instagramu vidi se muškarac koji prilazi vidno uplašenoj ženi koja u naručju drži bebu, udara je u nos, pa gura na krevet i počinje da je davi. Ona sve vreme vrišti, moli ga da joj oprosti i telom štiti dete. Policija traga za muškarcem sa snimka.

Jovana Jeremić je apelovala na gledaoce Novog vikend jutra da pomognu i da nasilnika sa snimka, ukoliko ga prepoznaju, prijave policiji. Njeni sagovornici saglasnicu da je nasilje najbolje odmah prijaviti, ali i da nadležni moraju pravovremeno i adekvatno da reaguju.

Advokat Strahinja Milosavljević je istakao da je snimak nastao u junu.

- Žene ne prijavljuju te nasilnike i sada je policiji dosta teže i da pronađe i da identifikuje i da procesuira ovakvo lice. Stvar je u tome da se čim pre prijavi nasilje i ako žrtva svedoči i da izjavu povodom toga sistem može da se bavi tim slučajem. Bez prijave i svedočenja sve je ovo uzaludno, jer kada dođe do suda uglavnom žrtve neće da svedoče - naveo je Milosavljević.

On je pojasnio da je u slučaju porodičnog nasilja stvar specifična, jer članovi porodice imaju mogućnost da odbiju da svedoče, kao i da se ne pridruže krivičnom gonjenju, a tada ni tužilaštvo, ni sud ne mogu da obave svoj posao.

Vlasnik kluba Ahilej Aleksandar Đorđević je, uz podsećanje na incident u njegovoj tereani, kada je muškarac pretukao devojku za pultom, ocenio da nadležni organi moraju ozbiljnije da shvate prijave nasilja.

- On je pokušao da uđe u pult, ona mu je rekla da je zabranjeno, onda je verbalno napao i gurnuo stolicu. Nakon toga je najavio na društvenim mrežama da će se vratiti i pretući je, a to se i dogodilo. U međuvremenu smo dali izjavu u policiji i rekli smo da će se vratiti. I to se i dogodilo - naveo je Đorđević.

Kako je dodao, na nasilje se mora odmah reagovati.

Kroz sličnu situaciji je, dodaje, prošao i sa sinom.

- Otac od drugog deteta sa kojim se moj sin sukobio, tada je imao 12 godina, došao je ispred zgrade, dva puta ga je udario ispred dva druga, stavio ga svoj džip i odveo na 45 minuta. Odveo ga je u kafić da se izvini njegovom sinu - kaže Đorđević i napominje da je tužilac to okaraterisao kao najniži stepen ugrožavanja bezbednosti.

Advokat Ivan Simić je govoreći o nasilju, naveo da se kao,

- Zabrinjava nemogućnost sprovođenja pravosnažne sudske odluke. Da li je neko pretio Simiću kao advokatu ili Simiću kao običnom građaninu, to je irelevantno, ali ako u pravnom saobraćaju ne možemo da sprovedemo nešto što je sud doneo kao odluku i da to zavisi od volje nekog policijskog načelnika - istakao je Simić.

Kako je dodao, reč je o nečemu što možda nije dovoljno vidljivo.

- Dakle ako imamo ivršnu sudsku odluku, ona se mora poštovati - dodao je Simić.

Strašno! Da li će neko reagovati na ovo još jedno nasilje u porodici? pic.twitter.com/TwDTNogoWN — Silvana (@Silvana71376830) 09. новембар 2022.

