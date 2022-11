Na lečenju od kocke nalazi se 16 maloletnika, a najmlađi ima samo 12 godina. Najteži oblik bolesti zavisnosti za izlečenje je kocka, izjavila Jelena Manojlović, direktorka SOS centra za Pink.

- Najteža za lečenje je bolest zavisnosti, zato što kocka nije hemisjka zavisnost mada u mozgu podstiče želju za dobitkom, andrenalinom i jako je teško doći do toga da se isključe svi okidači koji dovode do recidiva u kocki - kaže Manojlović.

Prema istraživanju SOS centra iz 2019. godine, jedna trećina mladih od 16 do 18 godina je imala kontakte sa kockom, i to više puta, više od polovine je imala samo jedan kontakt sa kockom, a oko 70 odsto smatraju da kocka nema veze sa bolešću zavisnosti, rekla je Manojlović.

Ona je navela da kladionice postoje na svakom koraku i da deca na kraju osnovne i početku srednje škole počinju da flertuju sa kockom.

Problem je što roditelji ne pridaju dovoljno važnosti kocki i uticaju koji ona može imati na njihovu decu, zaključuje Manojlović.

Dr Ivica Mladenović načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje rekao je za Pink da je kocka ubedljivo najveća bolest zavisnoti.

- Treba ima ti u vidu da lečenje zahteva uključenje cele porodice, da traje dosta dugo, znači tri meseca intezivnog lečenja, plus godinu do dve produženog lečenja sa celom porodicom. Najbolje rezultate imamo kod mladih od 20 do 30 godina - kaže doktor.