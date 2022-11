STIŽU NAM LEDENA KIŠA I SNEG! Meteorolog objavio detaljnu prognozu za naredne dane - očekuje nas osetna promena vremena već od srede

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu objavio najnoviju prognozu za naredne dane.

Prema njegovim rečima oko 22.11. bi trebalo biti suvo, stabilno, dok se krajem nedelje očekuje vetrovito i hladno vreme uz padavine.

- Sutra uglavnom pretežno sunčano pre podne, dok se posle podne i uveče na zapadu, jugozapadu i severozapadu regiona očekuje postepeno jače naoblačenje koje će na krajnjem jugozapadu i zapadu ponegde usloviti i kišu. Vetar i dalje slab, dok će dnevni maksimum biti od +12 do +18 stepeni Celzijusa - ističe meteorolog.

Čubrilo piše da će naoblačenje biti posledica približavanja frontalnog sistema koji nam donosi osetnu promenu vremena jer će u sredu usloviti razvijanje prvog, sekundanrog, ciklona nad Jadranom.

- U isto vreme jezgro anticiklona koje je danima boravilo nad nama odlazi ka širem prostoru Skandinavije i Baltika, a po istočnoj periferiji tog sistema počinje spuštanje osetno hladnijeg vazduha - navodi Čubrilo.

Za sada je izvesno da će glavnina tog vrlo hladnog vazduha otići istočnije i severnije od nas ali će i manji deo tog prodora koji stigne do nas biti dovoljan da uslovi osetnije zahlađenje.

- U sredu još relativno toplo uz naoblačenje sa kišom dok će samo na jugoistoku regiona veći deo dana biti suv. Vetar slab, južni, a dnevni maksimum do +11 do +18 stepeni Celzijusa. Najtoplije će biti nad fenskim delovima regiona - navodi Čubrilo.



U četvrtak se, dalje piše, računa na premeštanje hladnog fronta koji nam donosi pojačan severni vetar i zahlađenje, dok će duž Jadrana početi bura. Dnevni maksimum u osetnom padu u odnosu na protekli period i trebao bi se kretati od +5 do +11 stepeni Celzijusa. U četvrtak padavine i na jugoistoku regiona, dok će krajem dana uz prestanak padavina uslediti delimično razvedravanje. Na planinama preko 1300mnv kišu će smeniti sneg.

- U petak i za dane vikedna modeli signaliziraju novu, sekundarnu, ciklogenezu i od tačnog položaja i putanje tog ciklona zavisi koliko ćemo hladnog vazduha povući ka nama. Ukoliko centar ciklona bude negde nad južnim Jadranom kao što to trenutno pokazuju UKMO, JMA i GFS model ka nama će se u hladnom sektoru ovog sistema spustiti veća količina hladnog vazduha te će uz severoistočni vetar i hladnu košavu na istoku Srbije usleditii dalje zahlađenje i osim obilne kiše, snega bi ponegde bilo i u nizijama, pre svega na severu i severozapadu regiona kao i na krajnjem istoku Srbije. Maksimumi bi se u tom sučaju kretali od +2 do +8, a na istoku Srbije oko -1 stepen Celzijusa i tamo bi čak moglo biti i ledene kiše. U koliko centar ciklona kao što to trenutno pokazuje operativni ECMWF bude malo zapadnije, negde nad središnjim Jadranom količina hladnog vazduha će biti manja ali će svakako biti obilnih padavina u jače zahlađenje, piše Čubrilo.

S obzirom da smo još 3-4 dana, kako navodi meteorolog, daleko od ove sinoptike promena će svakako biti, ali sada je već izvesno da nas od srede očekuje osetna promena vremena koja nas ovodi u hladan i padavinama bogat deo period.

- Trenutni poračuni gotovo svih modela nad najvećim delom regiona daju akumulacije do 25m do 45mm taloga, lokalno i više i u koliko se ovakve projekcije i ostvare to će biti kraj jesenjoj suši. Dalji razvoj vremena nas verovatno oko 22.11. vodi ka stabilnijem i malo toplijem periodu, dok bi krajem meseca bilo uslova za novo zahlađenje - ističe meteorolog.

