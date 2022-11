OBJAVLJENA DETALJNA PROGNOZA ZA NAREDNE DANE: Stižu zahlađenje i KIŠA, a zna se i tačan datum kada će PRVI SNEG

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu detaljnu prognozu za naredne dane.

- Danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom, posebno nad središnjim delovma regiona gde ponegde može biti i obilnijih padavina. Nad istokom znatno manje kiše. Uslediće i zahlađenje uz maksimume uglavnom od +5 do +12 stepeni Celzijusa, dok će nad istokom i jugom biti toplije, do oko +18 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo i dodao:

- Ciklon će sutra slabiti i odmicati na juogistok, ali će se sve do utorka zadržati umereno do znatno oblačno i prohladno vreme ponegde uz slabu kišu. Dnevni maksimum od +8 do +13, a na jugu oko +19 stepeni Celzijusa.

On navodi i da se sredinom sledeće nedelje računa na dominaciju anticiklona uz suvo i stabilno vreme.

- Jutra hladna, ali ne i jako hladna uz minimume koji će se u nizijama kretati od 0 do +8 stepeni Celzijusa, te će ponegde biti slabog, prizemnog, mraza. Na planinama preko 800 metara nadmorske visine minimumi od -4 do +1 stepen Celzijusa. Dnevni maksimum od +11 do +16 stepeni Celzijusa, što je i dalje iznad proseka. Samo u predelima gde se magle duže zadrži, hladnije uz maksimum oko +6 stepeni Celzijusa - piše meteorolog:

- Novi proračuni daju opciju mogućeg izmeštanja jezgra antciklona na severozapad negde oko 10.11. što bi po njegovoj istočnoj periferiji uslovilo prodro hladnog i slabio vlažnog vazduha i to značilo da nas u periodu od 10.11. do oko 13.11. čeka ponovo hladnije i vetrovito vreme uz povremenu kišu u nižim i sneg u brdsko-planinskim predelima, posebno nd središnjim i istočnim delovima regiona. Maksimumi bi bili u padu i trebali bi se kretati od +5 do +12 stepeni Celzijusa.

Prema njegovim rečima nekoliko dana je stojao sinoptički signal za moguće dalje zahlađenje oko 15.11. ali po trenutno raspoloživim podacima tako nešto nema veliku verovatnoću ostvarenja, barem na za sada.

- Jačanje zapadnih vetrova i uticaja Atlantika koje je moguće posle 15.11. bi na neko vreme sprečilo formiranje stabilnog bloka anticiklona u visokim geogragfskim širinama. Moguće da posle 15.11. usledi period vrlo promenjljovog, pa čak i relativno hladnog vremana uz česta prolazna pogoršanja, ali uz tako jak uticaj Atlantika teško da će doći do spuštanja hladnog vazduha sa istoka ili severoistoka Evrope.

To su svakako tek osnovne pretpostavke razvoja sinoptike za sredinu meseca i treba sačekati barem još 4-5 dana za neke pouzdanije informacije jer su sve prognoze za period posle sedam dana podložne velikim izmenama. Sve gore iznete procene rezultat su mog tumačenja numeričkih modela i za zvanične informacije pratite republičke, prognostičke, zavode.

