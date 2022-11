OVAJ DATUM MNOGI PRIŽELJKUJU, A SADA JE KONAČNO I POZNAT! Evo kada će se Srbija ZABELETI - Mališani, prvi sneg uskoro stiže!

Republički hidrometeorološki zavod je objavio prognozu za narednih mesec dana.

Prema mesečnoj prognozi RHMZ-a, temperatura će biti u stalnom padu, dok se sneg u Beogradu, kao i u Novom Sadu i Kragujevcu očekuje 19. novembra.

U Nišu se sneg očekuje nešto kasnije, 24. novembra. Prognozira se da će sneg na Zlatiboru pasti 12. novembra, a na Kopaoniku sneg se očekuje već 6. novembra.

Vreme narednih dana

U Srbiji ujutru magla po kotlinama i ponegde u nižim predelima, a na severozapadu očekuje se umereno naoblačenje, koje će, premeštajući se u toku dana ka ostalim krajevima, slabiti pa se očekuju duži sunčani intervali, naročito na jugu i jugoistoku.

Lokalna pojava slabe kratkotrajne kiše očekuje se krajem dana i u toku noći na severu Srbije.

Vetar slab i umeren, u Negotinskoj Krajini povremeno i jak, severozapadni.

Najniža temperatura od 2 do 10, a najviša od 18 na severu Vojvodine do 27 stepeni na istoku i jugoistoku, saopštio je RHMZ.

U Beogradu ujutro u pojedinim delovima grada kratkotrajna magla, a u toku dana malo do umereno oblačno.

Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 10, a najviša oko 20 stepeni.

U Srbiji će do 9. novembra biti umereno oblačno i u većem delu suvo. Kratkotrajna kiša se očekuje tek ponegde u petak na zapadu Srbije, a za dane vikenda i u ostalim krajevima južno od Save i Dunava.

Košava će duvati od petka do kraja sedmice u Vojvodini, Pomoravlju i Podunavlju.

Dnevna temperatura do subote u većini mesta od 17 do 23, a zatim u padu na vrednosti od 14 do 19 stepeni.

