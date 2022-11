NEMA VIŠE UŽIVANJA U SUNCU: U pojedine delove Srbije stiže i KIŠA

U Srbiji ujutru po kotlinama, nizijama i dolinama reka mestimično magla ili niska oblačnost, koja će se u Timočkoj Krajini i na severu Vojvodine zadržati veći deo dana.

U ostalim krajevima umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se u Vojvodini, na zapadu i jugozapadu Srbije.

Najniža temperatura od 1 do 8, a najviša od 11 na severu i u Timočkoj Krajini, do 18 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji. Vetar slab do umeren, južnih smerova, u Pomoravlju i na jugu Banata kratkotrajno jak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu umereno oblačno i uglavnom suvo, sa sunčanim intervalima.

Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 8, a najviša oko 15 stepeni.

U Srbiji do 22. novembra česta naoblačenja s kišom, na visokim planinama i sa snegom.

Temperatura od četvrtka u manjem padu. U petak i subotu u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni jugoistočni vetar.

