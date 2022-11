Jovičević: Kod lečenja diskus hernije suština je u dobrom odabiru terapije! (VIDEO)

Najbitnija stvar jeste prava selekcija terapijske procedure, rekao je za PINK Vladan Jovičević, direktor Doma zdravlja West Medic.

Jovićević je istakao da je za zdravlje našeg koštanog sistema izuzetno bitna šetnja, ali i da je jako bitno u kom period dana šetamo, dodaje da bi najbolje bilo da šetamo dva puta dnevno, pre podne i uveče.

- Jutarnja šetnja može biti nešto manjeg intenziteta zbog metabolizma, ona ne treba biti duža od pola sata. To je brzi hod. Lagana šetnja može da se obavlja i satima. Ali to za one koji nemaju neke tegobe i bolove - rekao je Jovičević.

Kako kaže, popodnevna šetnja može ići i do 5 plus kilometara.

Dodaje da šetnja treba da bude svakodnevna, a rekraativni trening bar tri puta nedeljno.

- Trening ne treba da bude visokog intenziteta za one koji nisu profesionalni sportisti. Osim ljudi koji to rade zbog toga što vole – rekao je Jovičević.

Kada je diskus hernija u pitanju, Jovičević je rekao da je jedna od formi lečenja fizikalna terapija. Dodaje da u nju spadaju i lasero terapija i magnetna terapija.

- Kod akutnih statusa imamo non termo terapiju, i moramo praviti selekciju koju od terapijskih procedura moramo da uradimo. Najbitnija stvar jeste prava selekcija terapijske procedure – rekao je Jovičević.

On je rekao da je suština u dobrom odabiru terapije.

- Najbitnije je napraviti individualni protokol u korišćenju terapijskih procedura. Najbitnije je da preglod bude dobar, nakon čega ako je pacijent akutan i ima bolno izraženo stanje, moramo da utičemo na smanjenje bola, otoka i povećanje pokretljivosti - rekao je Jovičević.

Kako kaže, nekada je potrebna i terapija medikamentima kako bi pacijentima olakšali i ubrzali stanje oporavka.

- Pacijent mora da se kreće. Čak i kod diskus hernije, pokret je blagotvoran – rekao je Jovičević.

On je rekao da ni jedan pacijent ne treba da se boji fizikalne terapije, da su vežbe sastavni deo rehabilitacije.

Autor: