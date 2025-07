NEMA VIŠE LAŽNIH BOLOVANJA - Jovanović: U toku je pilot projekat, do kraja godine ELEKTRONSKO BOLOVANJE u celoj zemlji, EVO ŠTA TO ZNAČI! (VIDEO)

Elektronsko bolovanje počelo je da se primenjuje u četiri beogradska Doma zdravlja, a do kraja jula trebalo bi da bude obuhvaćen ceo Beograd, a do kraja godine cela teritorija Srbije, rekao je za Novo jutro TV PINK direktor kancelarije za IT i E upravu Mihajlo Jovanović.

Jovanović je rekao da u ovom trenutku Ministarstvo zdravlja sprovodi ovaj pilot projekat u četiri beogradske opštine, na Voždovcu, Vračaru, Zemunu i Obrenovcu.

- Do sada je elektronski izdato oko 4100 bolovanja, odnosno doznaka, a veoma je bitno da ovaj sistem testiramo i raširimo na ceo Beograd, a zatim do kraja godine očekujemo da implementacija bude u celoj državi - rekao je Jovanović.

Kako kaže, najbitnije je da domove zdravlja povežemo sa poslodavcima, kako bi u realnom vremenu mogli da imaju informacije o tome kada neko ode na bolovanje.

- Kada su u pitanju lažna bolovanja, od maja do oktobra meseca, u nekim kompanijama imamo između 20 i 30 odsto zaposlenih koji odlaze na bolovanja. Sa ovim sistemom imamo transparentnost, sa jedne strane građani nisu kuriri koji nose svoje papirne doznake do svojih poslodavaca, ali još bitnije je to da poslodavci imaju realnu statistiku koliko se prepisuju bolovanja - rekao je Jovanović.

Kako kaže, sve je elektronski, a poslodavac takođe za ona bolovanja preko 30 dana, takođe podnosi zahtev za nadoknadu zarade.

- Odličaj je digitalni sistem, samo je bitno da ga implementiramo do kraja godine - rekao je Jovanović.

Autor: A.A.