Starović: Verujem da bismo do kraja jula mogli da otvorimo Klaster 3

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je danas da će Srbija ispuniti svoje obaveze koje su merila za otvaranje Klastera 3, što bi, kako je rekao, omogućilo da taj klaster bude otvoren do kraja jula.

Starović je za Tanjug podsetio da je potrebno usvojiti tri medijska zakona, Zakon o jedinstvenom biračkom spisku i izabrati nove članove Saveta REM-a.

Kada je reč o medijskim zakonima, Starović kaže da je već šest meseci u toku komunikacija sa Evropskom komisijom i dodaje da je jedan od ta tri usaglašen sa njihovim preporukama i poslat Skupštini Srbije na usvajanje.

"Za preostala dva smo sve komentare uvažili, predsednica parlamenta je pre pet dana predstavila javnosti nacrte i pozvana su medijska udruženja da daju komentare. Do srede je bio rok, UNS, NUNS i ANEM su dostavili i juče su i njihovi komentari poslati EK. Kada stignu komentari Evropske komisije ide se u proceduru za usvajanje. Tokom juna imaćemo sednicu u Skupštini i tri zakona će biti usvojena", rekao je Starović.

On je naveo da je slična situacija i sa Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku.

"Mi smo poslali ODIHR-u dva nacrta, ODIHR je rekao da su oba nacrta pozitivno ocenjena i da kojim god putem krenemo nećemo pogrešiti. Dali su dodatne preporuke jer su prethodne ispunjene. Mi smo poslali novi nacrt i ovih dana čekamo da dobijemo konačan izveštaj od ODIHR-a i ići će se u proceduru za usvajanje", rekao je Starović.

Govoreći o izboru članova Saveta REM-a, on je podsetio da je 8. maja otvoren konkurs i da je trajao do juče, a da se sada čeka još nedelju dana da pristignu predlozi koji su poslati na razne načine.

Nakon toga će, kako je naveo, Odbor Skupštine odrediti listu, uradiće se intervjui sa kandidatima i moći će da se završi u prvoj sedmici jula.

"Naš plan je da u prvoj sedmici jula ispunimo sve, da zatim održimo Međuvladinu konferenciju i otvorimo Klaster 3 do kraja jula. Verujem da Klaster 3 može biti otvoren do kraja jula i da do kraja godine možemo da stvorimo pretpostavke za otvaranje i klastera 2 i 5, znači sve sem klastera 6 i paralelno radimo sa tim da dobijemo IBAR jer to će nam omogućiti da počnemo da zatvaramo poglavlja", kazao je Starović pojašnjavajući da se IBAR dobija kada se ispune kriterijumi u poglavljima 23 i 24.

Navodeći da je u poslednjih mesec dana bio visok intenzitet susreta srpskih zvaničnika sa zvaničnicima EU na najvišem političkom nivou, Starović kaže da je ključna komponenta tih razgovora da Srbija prezentuje napredak.

"Dobili smo uveravanja da, ukoliko u ovim rokovima, početak jula meseca, završimo naše obaveze, da ćemo dobiti i zeleno svetlo od Evropske komisije i da će pomoći u dobijanju konsenzusa od svih članica EU za otvaranje Klastera 3", rekao je Starović.

Komentarišući posetu visoke predstavnice EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Kaje Kalas Srbiji, Starović kaže da je to bila turneja po regionu, a da su poruke koje je poslala bile na istoj liniji.

Kada je reč o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Moskvi za Dan pobede, Starović kaže da su evropski sagovornici izrazili neslaganje, posebno Kaja Kalas, ali da posledice nisu dramatične.

Ipak, kako kaže, ne može da isključi u potpunosti da to neće negativno uticati na glasanje pojedinih članica EU za otvaranje Klastera 3.

"Neki pokušavaju da budu veći katolici od pape, ali videli smo i da se Donald Tusk postavio kao kišobran za predsednika Srbije u Tirani, a znamo kakav je odnos Poljske prema Rusiji", naveo je Starović.

Dodao je da je predsednik Vučić posle toga razgovarao i sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i istakao da je Ukrajina Srbiji prijateljska zemlja.

Govoreći o obavezi Beograda u pregovorima sa EU, a koja se tiče normalizacije odnosa sa Prištinom, Starović je naveo da se čini da je svima jasno da u tom procesu zastoj ne pravi Beograd.

"Moj utisak koji nosim sa razgovora sa evropskim zvaničnicima je da je negde svima jasno da je prištinska strana ta na kojoj je odgovornost što napretka u procesu normalizacije nema. Čini mi se da je svima jasno da nije Srbija ta koja se može okriviti za nepostojanje napretka i mislim da neće biti relevantno za otvaranje Klastera 3", istakao je Starović.

Autor: A.A.