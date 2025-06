DO KRAJA MESECA OTVARAMO AUTO-PUT DO POŽEGE! Vučić: Niko nije ni mislio da ćemo stići da uradimo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će do kraja meseca biti otvoren auto-put do Požege.



- Ono što sam hteo da izvestim, pošto zanima ljude, mi ćemo do kraja meseca biti u stanju da otvorimo auto-put do Požege. To je velika stvar, za sve koji idu ka Užicu, Zlatiboru, ali i za ljude u Arilju, Ivanjici... Naravno i za ljude u Požegi. To je velika stvar, nešto što niko nije ni mislio da ćemo stići da uradimo, posebno posle mnogo muka, naročito na Munjinom brdu - rekao je Vučić i dodao:



- Verujem da su svi ljudi srećni, sve je brže i jednostavno dostupno čak i onima koji idu u Višegrad, onima koji idu u Hercegovinu, od Foče do Trebinja, dakle Bileće, Nevesinja, tako da mnogo sam srećan zbog toga - naveo je Vučić.

Autor: D.B.