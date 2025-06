POGLEDAJTE KAKO ĆE IZGLEDATI AUTO-PUT PAKOVRAĆE-POŽEGA: Do Zlatibora ćemo stizati za 2 sata, a skraćuje se put i do crnogorskog primorja (VIDEO)

Do kraja juna biće otvorena nova deonica auto-puta od Pakovraća do Požege, čime se završava važan segment trase koja će znatno skratiti putovanje ka Zlatiboru, Užicu i crnogorskom primorju.

Najveći izazov bio je tunel Munjino brdo, koji je sada spreman za upotrebu.

Auto-put Miloš Veliki dobija novu deonicu – od Pakovraća do Požege, ukupne dužine 30,9 kilometara. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će ova trasa biti puštena u saobraćaj do kraja meseca, čime će se obezbediti neprekidna veza od Beograda do Požege, duga 150 kilometara.

Najzahtevniji deo trase bio je tunel Munjino brdo, dug više od 2,7 kilometara, koji će biti svečano otvoren 28. juna. Tunel je već asfaltiran, a preostali radovi uključuju završetak puta do petlje "Prilepac". Na ovom gradilištu angažovano je više od 40 inženjera, dok se sprovodi nadzor sa čak 75 vrsta tehničkih ispitivanja.

Nova deonica se ističe i po složenosti terena – gotovo trećinu trase čine 35 mostova, 11 nadvožnjaka i tri tunela: Trbušani, Munjino Brdo i Laz. Svaki od njih ima dve odvojene tunelske cevi, za svaki saobraćajni pravac posebno.

Radove izvodi kineska kompanija CCCC, a izgradnja je počela avgusta 2019. godine. Vrednost projekta je 450 miliona evra, a deo trase od Preljine do Pakovraća, dug oko 11 kilometara, u funkciji je već od početka 2022.

Ova saobraćajnica je deo šireg projekta auto-puta Beograd – Južni Jadran, ukupne dužine 258 kilometara, ali i buduće trase Beograd – Sarajevo, jer se od Požege planira nastavak ka granici sa BiH.

Pomoćnik direktora JP „Putevi Srbije“ Miodrag Poledica istakao je da se posebna pažnja tokom izgradnje poklanjala tehničkoj preciznosti i bezbednosti trase.

Zahvaljujući ovom projektu, putovanje od Beograda do Požege trajaće oko sat vremena, a lakši pristup omogućen je i putnicima ka Višegradu, Hercegovini i crnogorskom primorju.

Predsednik Vučić istakao je značaj ovog poduhvata:

- To je velika stvar za sve koji idu ka Užicu, Zlatiboru, Arilju, Ivanjici... Nešto što niko nije ni mislio da ćemo uspeti da završimo, naročito posle mnogo muka, posebno na Munjinom brdu.

Otvaranje ove deonice značiće kraće vreme putovanja, manje zagušenja na postojećim regionalnim putevima i značajno veću bezbednost u saobraćaju, a do Zlatibora će se stizati za 2 sata i 15 minuta.

Otvaranjem deonice Pakovraće–Požega, autoput „Miloš Veliki“ biće produžen sve do kapije Užica, što je važan korak ka budućoj realizaciji Jadranske magistrale, koja će Srbiju povezati sa Crnom Gorom i lukom Bar.

Podsetimo, izgradnja deonice auto-puta „Miloš Veliki“ od Požege do granice sa Crnom Gorom kod Boljara u punom je zamahu. Prema planovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, biće završena u naredne tri godine.

Time će Srbija kompletirati svoj deo budućeg Koridora 11, odnosno pravca Beograd–Južni Jadran, koji se prostire na 269 kilometara i predstavlja važan deo Trans-evropske magistrale (TEM).

Autor: A.A.