NIKAD BRŽE DO CRNE GORE! Srbija se spaja sa komšijama auto-putem, evo kad ćemo moći prečicom do primorja

Druga deonica crnogorskog auto-puta ka granici sa Srbijom, od Mateševa do Andrijevice, duga 21 kilometar, ulazi u završnu fazu priprema.

Prioritet će biti izbor najpovoljnijeg i najkvalitetnijeg izvođača,uz punu kontrolu Evropske banke za obnovu i razvoj, izjavila je crnogorska ministarka saobraćaja, Maja Vukićević.

Za drugu deonicu crnogorskog auto-puta Mateševo-Andrijevica, dugoj 21 kilometar, biće potrebno pet godina i oko 550 milona evra, a za njenu izgradnju, na nedavno završenom tenderu prijavilo se deset kompanija.

Na pitanje kako komentariše, što je među prijavljenim samo jedna kompanija iz Evrope, ministarka saobrćaja kaže da je najbolja ponuda trebalo bi da bude izabrana tokom leta, posle čega bi verovatno u drugoj polovini godine mogle da počnu pripremni radovi na ovoj deonici.

Ona je izrazila uverenje da neće biti problema ni kada je reč o finansijama.

- Tačno 100 miliona evra granta je već obezbeđeno od Evropske komisije. U toku je postupak odobrenja dodatnih 50 miliona. To bi trebalo da bude finalizirano ovih dana. Kao što sam rekla, 200 miliona evra povoljnog kredita obezbeđeno je od Evropske banke za obnovu i razvoj. Ugovor treba da se potpiše tokom jula, a ostatak će se morati finansirati iz budžeta - rekla je ministarka Vukićević.

Kada je reč o pripremnim radovima, eksproprijacija je završena u 80 odsto trase do Trešnjevika, dok se završetak preostalih delovaočekuje do uvođenja izvođača u posao.

Javna rasprava o studiji uticaja na životnu sredinu trenutno je u toku, a biće održana i u opštinama koje se odnose na projekat u Kolašinu i Andrijevici.

U prvoj fazi glavnog tendera za projektovanje iizvođenje radova na auto-putu Bar-Boljare, deonica Mateševo-Andrijevica, pristiglo je deset ponuda, od kineskih, turskih, holandskih i indijskih kompanija, a da su među prijavljenima i firme koje su posredno gradile na prvoj deonici auto-puta ili rade na rekonstrukciji mosta na Đurđevića Tari, bulevaru Tivat-Jaz i višemilionskim projektima u regionu.

Monteput je pre nekoliko dana saopštio da su ponude dostavili Konzorcijum Cengiz-Azvirt Joint Venture (Turska/Azerbejdžan); Konzorcijum Makyol-Dogus JV (Turska); China Communications Construction Company Limited (Kina); Afcons Infrastructure Limited (Indija); Sichuan Road & Bridge (Group) Corporation Ltd. (Kina); Konzorcijum JV PowerChina Ltd. – Stecol – PCCD (Kina); Konzorcijum Ballast Nedam Infra B.V. – Rec Uluslararasi – Onur JV (Holandija/Turska); Konzorcijum MCC Transportation Construction Group Co. Ltd. – Capital Engineering & Research Incorporation Ltd. (Kina); Konzorcijum JV Xingtai Road & Bridge – Guangxi Road Construction – Makimsan (Kina/Turska) i Konzorcijum Joint Venture SFETC & SDLQ (Kina).

