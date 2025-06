Svi detalji nove deonice auto-puta Miloš Veliki do Požege! Ostvaruje se san mnogih generacija, od Beograda do Zlatibora za samo dva sata - evo kuda i kako

Sve je spremno za otvaranje kompletne deonice auto-puta E-763 Miloš Veliki od Preljine do Požege, čija je ukupna dužina 30,9 kilometara, to jest oko 20 kilometra poddeonica od Pakovraća do Lučana i Lučana do Požege s najdužim tunelima trenutno u Srbiji, dok ne bude završen tunel Iriški venac kroz Frušku goru predviđene dužine od 3,5 kilometara.

Ova za izgradnju izuzetno zahtevna trasa znatno će olakšati putovanje, pa će se od prestonice do Požege stizati za samo 80 minuta, a put do Zlatibora će trajati oko dva sata. Prolazi kroz veoma komplikovan brdsko-planinski teren zapadne Srbije i smatra se jednim od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata u našoj zemlji u poslednjih deset godina. Ona se naslanja na poddeonicu od Preljine do Pakovraća, koja je u dužini od 11,5 kilometara s tunelom Trbušani u upotrebi od januara 2022. i zahvaljujući njoj su uveliko smanjene gužve kroz Čačak.

Deonica Preljina-Požega

- 30,9 km iznosi dužina deonice Preljina-Požega

- 11,5 kilometara pušteno je u saobraćaj u januaru 2022. od Preljine do Pakovraća

- 20 kilometara približno iznose poddeonice Pakovraće-Lučani i Lučani-Požega

- 35 mostova dužine 5.196 metara

- 4 nadvožnjaka dužine 592 metra

- 3 tunela Trbušani, Munjino brdo i Laz

- 3 petlje Pakovraće, Lučani i Požega

Sve to vodi ka tome da u dogledno vreme bude probijen i završen kompletan auto-put Beograd - Južni Jadran u delu koji Srbija radi do Boljara dužine 269 kilometara.

Kao što pomenusmo, ove nove kilometre auto-puta krasiće dva nova impresivna tunela Munjino brdo i Laz, oba sa preko 2,5 kilometara. Tokom izgradnje stručni nadzor obuhvatao je čak 75 različitih vrsta ispitivanja u 13 kategorija kako bi se osigurala potpuna usklađenost s tehničko-projektnom dokumentacijom.

Tuneli Preljina-Požega

Tunel Laz - prolazi kroz planinu Jelicu, leva cev 2.842,5 metara, desna 2.662,3 metra

Tunel Munjino brdo - leva cev 2.745 metara, desna cev 2.726 metara

Tunel Trbušani - 278 metara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je pred kraj sedmice završne radove:

- Uradili smo nešto što je bio san generacija i u šta je malo ko verovao. Nastavićemo da gradimo i da radimo. U radu leže naše buduće pobede, naš veliki uspeh i naša budućnost! Ovo mi pokazuju koliko je Srbija napredovala. Povezujući region, povezujući ljude, stvaramo dobru osnovu za budućnost naše zemlje.

Otvorene tri kompletne deonice

1 Deonica Beograd (Surčin) - Obrenovac

- 17,6 km dužina

- most preko Save dužine 1.581metar

- otvorena u decembru 2019.

2 Deonica Obrenovac - Ljig

- dužina 62,7 kilometara

- otvorena u avgustu 2019.

Čine je tri poddeonice:

Obrenovac-Ub

- 26,2 kilometra dužina

- 14 mostova

- petlja Ub

Ub-Lajkovac

- 12,5 kilometara dužina

- 13 mostova

- jedno odmorište

- petlja Lajkovac

Lajkovac-Ljig

- 24 kilometra dužina

- 16 mostova

- tunel Brančići 956 metara

- jedno odmorište

- petlja Ljig

3 Deonica Ljig-Preljina

- dužina 40,3 kilometra

- otvorena u novembru 2016.

- 66 mostova

- 12 nadvožnjaka

- 4 tunela - Veliki Kik 200 metara, Savinac 270, Šarani 937 i Brđani 456 metara

Zoran Drobnjak, v. d. direktora JP "Putevi Srbije", rekao je nedavno da se ovaj projekat smatra jednim od ključnih infrastrukturnih projekata u Srbiji i istakao važnost kontinuiranog nadzora i kvaliteta radova:

- Svakodnevno se trudimo da obezbedimo najbolje uslove za izvođače radova, kao i da sve bude izvedeno na najvišem mogućem nivou. Ovaj auto-put predstavlja važnu saobraćajnicu koja će povezati ključne delove Srbije i doprineti razvoju lokalne ekonomije.

