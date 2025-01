Digitalni novčanik i u Srbiji - Jovanović za Pink: Do kraja godine preko aplikacije vozačka dozvola i kartica zdravstvenog osiguranja, a kasnije i lična karta i pasoš (VIDEO)

Usluga digitalnog novčanika koji podrazumeva čuvanje ličnih dokumenata u elektronskoj formi biće dostupna u Srbiji do kraja 2025. godine, a najpre bi trebalo da bude omogućena za vozačku dozvolu i karticu zdravstvenog osiguranja, izjavio je danas za TV Pink direktor Kancelarije za IT i e-Upravu Mihailo Jovanović.

- Svesni smo koliko su naši građani vezani za mobilne telefone i koliko je svakodnevni život i posao vezan za mobilne aplikacije plan za ovu godinu je da pokrenemo mobilnu aplikaciju e-Uprave, gde će za dva tri meseca, pod broj jedan mnoge elektronske usluge biti dostupne na toj mobilnoj aplikaciji - rekao je Jovanović.

Kako je naveo u toj aplikaciji moći će za početak da se čuvaju različiti elektronski dokumenti koji su potpisani elektronski kao što su elektronski izvod iz matične knjige rođenih ili elektronsko uverenje o državljanstvu ili bilo koji drugi sertifikat.

Nećemo više morati da idemo od šaltera do šaltera sve će nam to biti dostupno na jednom mestu i to u mobilnom telefonu.

Jovanović je rekao da se radi na tome da građani u potpunosti pređu na korišćenje mobilnih aplikacija kada je reč o administrativnim uslugama.

Dodao je da će e-Uprava prilagoditi sve aplikacije. Kada je reč o digitalnom novčaniku, Jovanović kaže da je to inicijativa koja se sprovodi na nivou Evropske unije i da će ona omogućiti građanima da čuvaju svoja dokumenta u elektronskoj formi.

Pre svega, to bi, kako najavljuje, do kraja godine trebalo da bude omogućeno za vozačku dozvolu i karticu zdravstvenog osiguranja, a očekuje se da će to kasnije biti omogućeno i za ličnu kartu i pasoš.

Prema njegovim rečima, uvođenje te usluge zavisi i od Evropske unije, koliko će Brisel brzo prilagoditi svoje sisteme. Ukazuje na to da će građanima koji ne žele dokumenta u elektronskom obliku, biti omogućeno da ona ostanu u fizičkom.

Autor: Dalibor Stankov