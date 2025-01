HIT! Srbi će do kraja godine vozačku i zdravstvenu imati na telefonu! Uvodi se usluga digitalnog novčanika: Tu će biti i lična i pasoš

U Srbiji ima 2,4 miliona građana registrovanih na portalu e-Uprava, koji koriste više od 350 različitih elektronskih usluga.

U 2025. godini biće još dodatnih usluga koje bi trebalo da olakšaju i pojednostave život građana. Usluga digitalnog novčanika koji podrazumeva čuvanje ličnih dokumenata u elektronskoj formi najpre bi trebalo da bude omogućena za vozačku dozvolu i karticu zdravstvenog osiguranja, kaže direktor Kancelarije za IT i e-Upravu, Mihajlo Jovanović.

Navodi da se radi na tome da građani u potpunosti pređu na korišćenje mobilnih aplikacija kada je reč o administrativnim uslugama. Napominje da će e-Uprava prilagoditi sve aplikacije i pokrenuti jednu veliku.

Jovanović podseća da 1. februara počinje upis dece u vrtiće i da roditelji to mogu učiniti preko usluge e-vrtić, da ne moraju da idu na šaltere, da pribavljaju podatke, izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o zaposlenju i prebivalištu, već da sve to mogu uraditi elektronski.

Kada je reč o digitalnom novčaniku, Jovanović kaže da je to inicijativa koja se sprovodi na nivou Evropske unije i da će ona omogućiti građanima da čuvaju svoja dokumenta u elektronskoj formi.

Pre svega, to bi, kako najavljuje, do kraja godine trebalo da bude omogućeno za vozačku dozvolu i karticu zdravstvenog osiguranja. Direktor kancelarije za IT i e-Upravu očekuje da će to kasnije biti omogućeno i za ličnu kartu i pasoš.

Prema njegovim rečima, uvođenje te usluge zavisi i od Evropske unije, koliko će Brisel brzo prilagoditi svoje sisteme.

Ukazuje na to da će građanima koji ne žele dokumenta u elektronskom obliku, biti omogućeno da ona ostanu u fizičkom. Ipak, Jovanović savetuje da je mnogo sigurnije imati dokumenta u digitalnom novčaniku.

- To parče plastike može da se izgubi, može neko i da ukrade i da ga zloupotrebi. A u mobilnom telefonu je ipak to sigurnije jer koristimo različite metode prijavljivanja na te mobilne aplikacije koje podrazumevaju dva faktora. Dakle, morate da potvrdite svoj identitet i to je mnogo bezbednije i sigurnije - naglašava Jovanović.

Autor: Dubravka Bošković