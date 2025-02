Jovanović: e-Uprava ima više stotina usluga, do kraja godine prvi e-lični dokumenti

Direktor Kancelarije za IT i e-Upravu Mihailo Jovanović izjavio je da portal "e-Uprava" obuhvata više stotina različitih usluga koje pružaju različita ministarstva ili lokalne samouprave, kao i da građani do kraja godine mogu da očekuju prve identifikacione lične dokumente u elektronskom obliku, koje će moći da čuvaju u mobilnim aplikacijama, odnosno u tzv. digitalnim novčanicima.

Jovanović je podsetio da je na portalu e-Uprave do sad registrovano 2,4 miliona građana i dodao da se taj broj svakodnevno uvećava, dodajući da se uvećava i broj usluga koje portal obuhvata.

"Sistem koji je napravila elektronska uprava omogućava građanima, da sa istim nalogom sa kojim pristupaju portalu elektronske uprave, mogu da pristupaju bilo kojem drugom državnom portalu. Sa istim nalogom građani mogu da idu na portal, recimo, poreske administracije, na portal centralnog registra socijalnog osiguranja, agencije za privredne registre, portala e-zdravlje... S tim nalogom 'e-građani' praktično koriste sve usluge javne uprave koje su dostupne preko interneta", rekao je Jovanović za Tanjug.

Naveo je da portal ima nekoliko tipova usluga, od kojih je jedna zakazivanje termina za podnošenje zahteva za izdavanje nove lične karte ili pasoša.

"Ta usluga je dostupna preko cele godine, mada naši građani vole obično pred leto da se jave i da probaju da zakažu uslugu u policijskoj stanici. Ovom prilikom ih pozivam da to sad urade, kada nema gužve, jer su često u junu, kada svi žele da idu na more, puni termini. Imamo i one sezonske usluge, a to je upis u vrtiće, upis u osnovne i u srednje škole",rekao je Jovanović.

Dodao je da je mnogo uređeno u digitalizaciji usluga obrazovanja i prosvete i naveo da roditelji u gotovo 100 odsto slučajeva koriste ove elektronske usluge.

"Danas je krenulo prijavljivanje dece za vrtiće, u predškolske ustanove. Prvih 28 lokalnih samouprava je objavilo ovaj poziv na portalu elektronske uprave. I u narednih tri, četiri meseca će praktično cela Srbija to da uradi. Naša iskustva su da roditelji uopšte ne idu na šaltere i ne koriste mogućnost da to urade u papiru, sve rade elektronski preko portala elektronske uprave", rekao je Jovanović.

On je naveo da je za poslednjih sedam godina više od 400.000 roditelja na ovaj način prijavilo svoju decu za vrtić.

"Ranije su roditelji morali da pribave izvode iz matične knjige rođenih, uverenje o zaposlenju, potvrdu o prebivalištu. Sad to ništa ne mora da se radi. U nekoliko klikova ta informacija dolazi do vrtića i elektronska uprava prikuplja sve te podatke za građane", rekao je Jovanović.

Govoreći o usluzi elektronskog bolovanja, on je naveo da je u pitanju veoma složen sistem, na kojem se intenzivno radi sa Ministarstvom zdravlja i Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja (RFZO).

"Ideja je da građani što manje idu od šaltera do šaltera, da moraju da nose svoje doznake onog trenutka kada odu kod lekara i kada lekar otvori to bolovanje. Ideja je da da se ta informacija elektronski prenese do poslodavca i da građani, odnosno pacijent, koji je u tom trenutku, uopšte i ne mora da ide do svog poslodavca, već da ta informacija ode elektronski", rekao je Jovanović.

Naveo je da je isti slučaj i sa zatvaranjem bolovanja i da se tako pravi novi digitalni sistem koji će olakšati građanima, "da što manje budu kuriri koji idu od šaltera do šaltera".

Istakao je da elektronska uprava i digitalizacija omogućavaju smanjenje zloupotreba bolovanja.

"Ovde ćemo imati tačno i statistiku, koji lekar je koliko puta prepisao koje bolovanje, a opet i koliko puta građani idu na bolovanje. Verujem da će to sigurno pospešiti veću produktivnost naše privrede", rekao je Jovanović.

Kada je reč o usluzi "Bebo, dobrodošla na svet", Jovanović je podsetio da je u pitanju jedna od prvih usluga razvijenih u okviru elektronske uprave i ukazujući da roditelji praktično ne moraju ništa da rade preko interneta, već se cela usluga obavlja u porodilištu.

"Više od pola miliona beba je za ovih sedam godina na taj način registrovano. Tu smo pokazali koliko štedimo vreme građanima", rekao je Jovanović.

Govoreći o drugim uslugama, naveo je da je sada moguće podneti zahtev za zamenu vozačke dozvole elektronski, platiti takse preko interneta i nova vozačka dozvola dolazi preko pošte na kućnu adresu.

Kada je u pitanju uvođenje usluge digitalnog ili e-novčanika, Jovanović je rekao da se radi sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i RFZO i da očekuje do kraja godine prve identifikacione, lične dokumente u mobilnim aplikacijama.

On je dodao da se taj projekat nalazi i u Planu rasta, u okviru koga EU podstiče Srbiju da digitalizuje svoje društvo.

"Sve zemlje EU rade na svojim digitalnim novčanicima, a ideja je da oni budu interoperabilni, da se povežemo sa EU, tako da u perspektivi sa dokumentom na mobilnom telefonu možete i da otputujete u zemlje EU", rekao je Jovanović.

Najavio je da će mobilne aplikacije moći da se koriste za čuvanje ličnih dokumenta.

"Dakle, vozačka dozvola ili zdravstvena kartica može da stoji u mobilnom telefonu. Intenzivno radimo i sa MUP-om i sa RFZO na ovim pilot projektima. Mora malo i regulativa da se promeni, ali to je nešto na čemu insistira i EU... Srbija prati te trendove i želimo da budemo, iako nismo članica EU, jedna od prvih zemalja koja će prihvatiti taj standard i građanima omogućiti da imaju dokumente na mobilnom telefonu", rekao je Jovanović.

Dodao je da se kreće sa razvojem velikog broja mobilnih aplikacija, jer analize pokazuju da građani sve manje koriste usluge na računarima i na laptopovima, a uglavnom to rade mobilnim telefonima.

"Krećemo sa razvojem mobilnih aplikacija, koje će biti napredne, jer u tim mobilnim aplikacijama, sem velikog broja elektronskih usluga, moći će da se čuvaju na bezbedan način elektronska dokumenta. U svom mobilnom telefonu moći ćete da čuvate izvod iz matične knjige ili državljanstvo i da uvek bude spremno da se pokaže gde treba", rekao je Jovanović.

On je ocenio da su lični podaci sigurniji na mobilnim telefonima i da se pristup aplikacijama sa dokumentima može zaštiti odgovarajućim šiframa, dok se gubitkom lične karte, kako kaže, ona može zloupotrebiti.

Dodao je da će građani, koji to žele i dalje moći dobijati dokumente u fizičkom formatu.

"Naš pristup digitalizaciji je takav, da nikad nećemo da zanemarimo one građane kojima digitalizacija, mobilni telefoni, aplikacije nisu bliske", rekao je Jovanović.

Dodao je da se radi nacionalna mobilna aplikacija, koja će biti krovna aplikacija koja će u sebi sadržati više manjih aplikacija za određene sektore.

"Digitalizacija ide odlično i ljudi više nemaju ni vremena, ali ni potrebe da idu na šaltere. Bankarski sistem je toliko razvijen da je moguće elektronsko plaćanje svih usluga i za očekivati je da se polako selimo u digitalni svet", zaključio je Jovanović.