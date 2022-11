'NE VEZIVATI SE ZA JEDNU VALUTU, NITI ZLATO...' Profesor Rabrenović za Pink otkriva GDE TREBA DA ULOŽITE NOVAC A DA VAM SE ISPLATI! (VIDEO)

Stručnjak za strategijski menadžment prof. dr Mihajlo Rabrenović izjavio je za Pink da je danas treba biti oprezan kada je ulaganje novca u pitanju i da je najisplativije ulaganje sada u nekretnine.

- Mi živimo u vremenu virtuelnih konstrukcija, to je nešto što su ljudi izmislili. Isto tako i ove monete koje imamo, kada se štampa novac, to je isto nešto što su ljudi izmislili, i to nije prirodna pojava, a novac je postao roba i merilo za razmenu dobara i usluga - kaže Rabrenović.

Prema njegovim rečima u ovako nestabilnim vremenima svi traže nekakve oslonce da stabilizujemu ekonomiju i zaštitime vrednost svog kapitala.

- Imamo nešto što se u strategijskom menadžmentu zove Šok budućnosti, zato što je ona neizvesna. Mi koji se bavimo strategijskim menadžmentom, pukašavamo da razradimo različite scenarije u kojem bi pravcu ta budućnost mogla ići.

Profesor je naveo da dobar deo inflacije sada dolazi od spolja, zbog skoka cena energenata i resursa i da je ada pravo pitanje šta uraditi.

- Jedan od načina da se zaštiti kapital je ulaganje u zlato, ali to nije investicija koja može preko noći da obezbedi stabilnost, zato što cena zlata takođe oscilira. Ali ako gledamo na rok od dve do pet godina, imamo jedan trend koji je pozitivan, i zaista u zadnjih 50 godina cena zlata stalno raste - kaže Rabrenović i dodaje:

- Nije recept da sav novac mora da bude u zlatu, ali to jeste jedna od dobrih opcija. Ako pogledamo kakva je situacija, rast inflacije u svim zemljama, valute mogu da služe kao nekakav operativan novac, bez obzira koje su one. Imali smo skog dolara, a onda smo imali i pad dolara, tako da vezivati se za te valute može da bude rizična odluka - navodi profesor.

Prema njemu od valuta je sada interesantan švajcarski franak kineski juan, ali ne treba se vezivati za određenu valutu, to uvek donosi određene rizike.

- Svi oni koji žele da štede treba to da rade u više valuta, ali pravo ulaganje danas je ste u nekretnine. One donose određenu dobit na jedan kraći i srednji rok, ali i to može da bude jedan rizik kada prođe kriza - dodaje Rabrenović