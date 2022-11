Oprezno sa konzumacijom JABUKOVOM SIRĆETA: Izuzetno je zdravo za organizam, ali morate voditi računa kada i koliko ga uzimate

Jabukovo sirće mnogi smatraju "lekom za sve", ali stručnjaci upozoravaju da treba biti oprezan sa upotrebom.

Sigurno je i vama neko predložio da pokušate da smršate uz pomoć jabukovog sirćeta. Ono ubrzava probavu, sagoreva kalorije, a beta karoten koji se nalazi u jabukovom sirćetu potpomaže razlaganje masnih naslaga. Kako sadrži kalijum savetuje se i kod izbacivanje vode u organizmu i u borbi protiv celulita.

Takođe, jabukovo sirće se predlaže kao pomoć kod povišenog holesterola, povišenog nivoa šećera u krvi, i kao saveznik za zdravlje kardiovaskularnog sistema. Veruje se da ima antibakterijsko i antiseptičko dejstvo pa se savetuje kao prva pomoć kod gripa, prehlade i upale sinusa.

Pomaže i kod infekcija, trovanja hranom, opekotina... Pored svih blagodeti za koje se veruje da ima na ljudski organizam, lekari savetuju da treba biti oprezan sa upotrebom jabukovog sirćeta.

"To je moćna kiselina koja može da bude opasna. Može da izazove opekotine na nežnom tkivu usne duplje i jednjaka ali i da dovede do erozije zuba“, objasnila je Kriger Dijetetičarka Eli Kriger i upozorila da treba smanjiti konzumiranje javukovog sirćeta ako dođe do mučnine i drugih gastrointestinalnih problema.

"Simptome je moguće ubllažiti ako jabukovo sirće razblažite sa vodom ili ga koristite samo kao začin u omiljenoj salati. Uvek sam za to da sirće bude deo ishrane, ali kada se konzumira u kombinaciji sa povrćem. Volumen vlakana i vode u povrću pomoći će vam da budete siti i hidrirani što prirodno pomaže proces varenja hrane i održavanja telesne težine“, kaže doktorka.

Koliko je jabukovog sirćeta dozvoljeno dnevno?

Ne bi trebalo da uzimate više od tri-četiri kašičice jabukovog sirćeta dnevno. Može da se koristi u salatama, jelima sa povrćem ili da se pije razblaženo u čaši vode.

Ne pijte ga na prazan želudac

Važno je da ne uzimate jabukovo sirće pre jela jer kiselina može da iziritira želudac ako se pije natašte. Popijete ga u čaši vode, ali tek nakon jela.

