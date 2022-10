Značaj proteina za kožu

Proteini su veoma značajni za kožu, ali se nekako o njima malo zna.Ne samo da su važni, već se pored vode i masti, smatraju i najznačajnijim gradivnim elementom najvećeg organa na telu.

Koža sadrži više različitih proteina i svaki od njih vrši određenu funkciju.

Koji su to?

Najvažnije uloge proteina

Zašto govorimo o značaju proteina za kožu? Zato što se oni u najvećem procentu nalaze upravo u ovom organu.

Proteini koji se mogu naći u koži su: elastin, hijaluronska kiselina, kolagen, keratin, laminin, peptidi. Nisu svi proteini isti. Svaki vrši određenu funkciju i veoma je značajan za zdravlje i estetski izgled kože.

Jedna od svakako najvažnijih uloga proteina jeste da kožu čine čvrstom i elastičnom. Kada je proteina dovoljno, kao što je to u ranoj mladosti, tada je i koža čvrsta, lepa i zategnuta. Uzrok ovoj promeni sa prolaskom godina je upravo u smanjenoj količini proteina u koži.

Zahvaljujući proteinima koža je dovoljno čvrsta i zategnuta ne samo da bi estetski lepo izgledala već i da uspešno vrši zaštitnu funkciju i čuva celokupni organizam od spoljašnjih uticaja.

Kada ne bi bilo dovoljno pojedinih proteina, prilikom smejanja koža bi ostala u položaju za smejanje. Ne bi mogla da se vrati u normalni odnosno prvobitni položaj, jer ne bi bila dovoljno elastična.

Još jedna važna funkcija proteina je u tome da jedan drugog obnavljaju. Kada jednog ima dovoljno on utiče na stvaranje odnosno alarmira obnavljanje drugog.

Detaljnije o njima u nastavku.



Uticaj proteina na celulit

Celulit je nimalo privlačna promena na koži neprijatelj je velikom broju ljudi, a pre svega žena. One ga ipak najviše primećuju i vode mukotrpnu borbu sa njim.

Za celulit se kaže da izgleda kao pomorandžina kora. To se dešava upravo zbog nakupljanja masti ispod kože i to u predelu zadnjice, stomaka, i butina. Posledica je godina, ali u najvećem procentu i načina života. Ovde se pre svega misli na nedovoljno kretanje i nezdravu ishranu.

A u kakvoj su vezi proteini i celulit?

Moglo bi se reći u veoma tesnoj vezi, pogotovo ako govorimo o proteinu koji se zove kolagen. Dakle, što je više kolagena u koži to je manja verovatnoća da će celulit opstati.

Upravo se na tome sve više i potencira kada je izgled kože u pitanju. Celulit se može odstraniti i dovesti na minimalnu količinu uz pomoć odgovarajućih tretmana odnosno kozmetičkih preparata. Za rešavanje ovog problema najviše se koristi gel za celulit, masaža za razbijanje celulita, suplementi kolagena i mnogi drugi tretmani.

Važnost stvaranja kolagena

U prethodnom delu teksta već smo ga spomenuli, a sada ćemo se detaljno pozabaviti ovom vrstom proteina i njegovim značajnim funkcijama kada je koža u pitanju.

Kolagen je najzastupljeniji protein u ljudskom organizmu. Upravo se zbog toga i stavlja na prvo mesto i najviše se potencira. Osim u koži, ima ga i u mišićima i kostima i veoma je važan kada je zdravstveno stanje u pitanju. Nedostaatk kolagena u organizmu dovodi do mnogih zdravstvenih tegoba, a ne samo do narušavanja estetskog izgleda kože.

U mladosti, kolagen je taj važan činilac koji utiče na lepotu kože i čini je zategnutom. Osim toga važan je faktor u rastu i razvoju svake osobe. Treba napomenuti da nivo kolagena nije isti tokom celog života. On itekako opada iz godine u godinu. Najznačajniji uzročnici smanjenja nivoa kolagena osim godina, svakako su i svakodnevne navike kao što je pušenje, nezdrava ishrana, izlaganje suncu.

Da li se to može zaustaviti?

U određenoj meri da. Nije moguće u potpunosti i zauvek ostati mlad i imati savršeno zategnutu kožu. Međutim uz pravilne navike i zdrav život i suplementaciju i dodatke onoga što vremenom počinje da nedostaje u oraganizmu, tragovi starenja i opadanja nivoa kolagena mogu se svesti na minimum.

Najvažnije funkcije elastina

Sam naziv ovog proteina puno govori o njegovoj najvažnijoj funkciji. Elastin daje koži elastičnost, odnosno sposobnost da se rasteže i vraća u prvobitno stanje. Naravno da se i nivo elastina menja iz godine u godinu, tačnije opada i to je glavni razlog zašto u određenim godinama nastaju bore. Na količinu ovog proteina je moguće uticati uz pravilan način ishrane, dovoljno hidratacije i ostale zdrave aktivnosti.

Ako je za prevenciju kasno, onda je vreme za odgovarajuće tretmane i kozmetičke preparate koji će nadomestiti nivo elastina u organizmu i sprečiti dalji gubitak elastičnosti kože.

Značaj peptida za kožu

Peptidi su možda manje poznati, ali svakako ne manje važni kada je zdravlje i izgled kože u pitanju. Dovoljan nivo peptida u koži utiče na regeneraciju, odnosno na obnavljanje kože. Kada je koža oštećena zahvaljujući peptidima dolazi do zarastanja i obnavljanja najvećeg organa na telu.

Peptidi su ti koji podstiču produkciju kolagena, kada postojeće zalihe opadnu. Zanimljivo je koliko su ustvari svi proteini uzajamno povezani i koliko utiču jedni na druge kako bi koža ostala zdrav i funkcionalan organ.

Hijaluronska kiselina i njena uloga u izgledu kože

Na bazi ove kiseline se prave mnogi kozmetički preparati čije se reklame po čitav dan vrte na tv-u.

Zašto je svi proizvođači naglašavaju i stavljaju u sastav brojnih preparata protiv starenja kože?

Upravo zbog njene važne funkcije.

HIjaluronska kiselina je protein koji se nalazi u koži svake osobe, dakle ona prirodno ulazi u sastav ovog organa. Loša vest je što nivo ovog proteina opada sa godinama i zato ga je neophodno nadomestiti kako bi koža izgledala hidrirano, elastično i kako bi podsticala obnavljanje kolagena. Upravo su to i najvažnije funkcije hijaluronske kiseline.

Značaj pravilne nege za kožu

Koža je jedan složen organ, a obzirom da je najveći organ na telu, njenu negu ne treba zanemarivati i uzimati zdravo za gotovo. Sastoji se iz brojnih elemenata, između kojih su i proteini i svaki od njih vrši važnu funkciju.

Da bi kožu negovali pravilno, važno je znati kako to činiti. Ona portal nudi pregršt korisnih saveta koji se mogu iskoristiti kako bi kožu učinili zdravom, lepom i negovanom. Nadoknada proteina negom jedan je od bitnih saveta koje treba imati na umu.

Da zaključimo zašto su proteini značajni za kožu:

● Oni su gradivni elementi kože ibez njih ona gubi na kvalitetu

● Usporavaju starenje kože

● Sprečavaju perutanje kože

● Predstavljaju svojevrsnu zaštituod slobodnih radikala i jačaju imunitet kože

● Pomažu da koža zadrži sposobnostzadržavanja vode

Naravno, samo proteini nisu dovoljni da koža zablista. Nega kože zahteva mnogo sveobuhvatniji pristup, ali kada se on priušti koži, rezultati su zaista zavidni.