KIŠA PRELAZI U SNEG! RHMZ najavio padavine: Upaljen meteo alarm u celoj Srbiji

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno sa kišom, a u višim predelima sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama magla ili niska oblačnost. U većem delu Vojvodine suvo vreme. Najniža temperatura od nula do pet, a najviša od četiri do sedam. Vetar slab do umeren, severnih pravaca.

U Beogradu ujutru magla ili niska oblačnost, a tokom dana oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. Temperatura bez većeg kolebanja od četiri do šest. Vetar slab, severnih pravaca.

RHMZ najavio kišu i sneg

"U toku jutra u Vojvodini i na širem području Beograda, ponegde sa maglom koja će smanjivati vidlјivost na 200 do 500 m, a lokalno i manje. Naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom koje je zahvatilo jugozapadne krajeve proširiće se tokom dana i na ostale predele. U planinskim predelima tokom današnjeg dana očekuje se stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača za 5 do 10 cm. U nižim predelima na jugu i jugoistoku Srbije kiša će kratkotrajno preći u susnežicu i sneg kasnije posle podne i uveče. Početkom naredne sedmice uglavnom suvo, a u košavskom području očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra", najavio je RHMZ.

Najhladnije ovog jutra bilo je na Kopaoniku gde je živa u termometru bila 5 stepena ispod nule. U minusu su još bili Crni Vrh i Zaječar (-2).

Upaljen meteo alarm

U Srbiji je danas na snazi žuto upozorenje zbog snega/leda i magle, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navode iz RHMZ.

