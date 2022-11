POSTOJI ILI NE? Nekoliko je teorija povodom navoda da se u vojvođanskim atarima POJAVIO PANTER - Ovo je detaljna mapa kretanja, a sumnja se i na OVO!

Životinja iz porodice velikih divljih mačaka, koja je navodno prvi put uočena u Srbiji sredinom novembra u atarima sela Sonte, zatim u okolini Apatina, ponovo je dospela u javnost pošto pojedini građani tvrde da su snimili crnog pantera u Vrbasu, a prema poslednjim informacijama on se nalazio na potezu između Kule i Vrbasa.

Postoje i tvrdnje da je pronađen raskomadan pas, međutim, iz nadležne inspekcije poručuju da dokaza i tragova o tome na terenu apsolutno nema!

Sve je počelo prošle godine kada je u Mađarskoj navodno uočena crna velika životinja. Takođe bez zvaničnih potvrda, informacija je otišla u zaborav, do 12. novembra kada je u Banji Junaković kod Apatina snimljena životinja nalik panteru.

Viši stepen opreznosti i akciju lovočuvara, inspekcije, veterinara i drugih stručnjaka podgrejalo je saopštenje Apatinske opštine kojim su građani upozoreni da se „ne približavaju predelu banje jer je uočen panter koji je nedavno viđen i u atarima sela Sonte, i u pravcu prigrevačke šume, jer se radi o veoma opasnoj i nepredvidljivoj divljoj životinji“.

Uz pomoć dronova i termovizijskih kamera, po nepristupačnom terenu, potraga je trajala više dana, a zatim je nastalo zatišje, jer ništa nije upućivalo, niti vodilo ka predatoru. Sve do pre nekoliko dana kada je viđen u Feketiću, a potom u Vrbasu.

Ukoliko se ispostavi da je zaista u pitanju divlja mačka, isti crni panter koji luta po Vojvodini, po onome što se do sada zna, od granice sa Mađarima do Sonte je prešao oko 93 kilometara, od atara Sonte do Banje Junaković 12,3 kilometara, od Apatina do Feketića oko 80 kilometara, a od Feketića do Vrbasa još 12 kilometara.

To nije velika udaljenost za ovu vrstu životinja, pogotovo ne u ovako dugom vremenskom periodu, ali, ako se ovde radi o leopardu struačnjaci su za „Blic“ objasnili da „napada iz potaje i nije marotonski trkač, uvek lovi na kratke razdaljine, ako ne uhvati plen u prvih 100 metara neće ni posle, ali definitivno mačke mogu da postignu impozantnu brzinu od preko 30, 40 i više kilometara na sat“.

Ugojena domaća mačka

Nemanja Ivanović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za inspekcijske poslove, kaže za „Blic“ da što se tiče informacije da je panter viđen u Vrbasu, ne može da je potvrdi, jer ništa novo nema.

-Sve smo pretražili i pretpostavka je da je to domaća mačka koja je malo ugojena. Niti postoje tragovi, niti ima igde išta. I dalje smo u pripravnosti, ljudi iz ribočuvarskih udruženja i ribočuvari su pojačali prisustvo na terenu. Molimo građane da ne šire paniku i apelujemo da se ne šire informacije da je rastrgan pas, jer ni Policijskoj upravi Vrbas, niti Zoohigijenskoj službi i veterinarima niko nije prijavio ništa slično. To su po nama gluposti, jer ako nekome nešto fali od pokretne ili nepokretne imovine naravno da će prvo obavestiti nadležne službe – kaže Nemanja Ivanović i dodaje da je objava o rastrganom psu bez ijedne autentičnosti širenje panike.

Stručne služba spremne u svakom trenutku

-Pojačali smo svuda prisustvo. Nemamo ništa opipljivo – poručuje Ivanović.

Ukoliko bi ljudi uključeni u potragu zaista navodno viđenu opasnu životinju uspeli da uspavaju, plan je da se ona imobilizuje u Palićki Zoološki vrt, u Prihvatilište za divlje i ugrožene životinje.

U toj ustanovi su spremni da krenu u svakom času na teren ukoliko bude zvanične potvrde, ali je za sada nema, iako pojedini meštani više sela tvrde da je u pitanju „velika mačka, možda leopard, možda jaguar, ali nešto sigurno jeste“.

Po fizionomiji onoga što se vidi na snimcima koji su preplavili društvene mreže i medije, mogao bi zaista da bude u pitanju leopard ili jaguar, a po ponašanju podseća najviše na leoparda, ali šta je zaista u pitanju, gotovo je nemoguće u potpunosti utvrditi sa tih snimaka.

"Naći ćemo mu smeštaj"



Sonja Mandić, direktorica Zoološkog vrta na Paliću, na pitanje o daljoj sudbiji životinje ukoliko ona bude uhvaćena, uspavana i otpremljena na Palić, kaže za „Blic“, da će samo privremeno biti u Prihvatilište primljena.

-Nemamo objekat u koji možemo da je na duže staze smestimo. S obzirom da je u pitanju ad hok situacija Ministarstvo zaštite životne sredine doneće odluku o tome šta će se konkretno dalje dešavati. Ovo, nažalost, nije prvi da moramo da reagujemo u saradnji sa drugim državnim organima, imali smo iskustva i pre oko sedam godina, kada je odrasli medved bio privremeno smešten na Paliću i on je međudržavnim sporazumom sa Švajcarskom odnet u prihvatilište u tu državu – kaže Sonja Mandić za „Blic“.

Podseća i da su 2014. godine tri mala mrka medveda privremeno bila u Prihvatilištu i takođe su međudržavnim sporazumom odlukom Ministarstva odneta na Karpate, u Rumuniju. Zmije otrovnice su premeštene u Zagreb, recimo.

- Ako je u ovom slučaju zaista u pitanju, recimo, jaguar, onda će toj životinji trebati i dobro grejanje. Ako je u pitanju leopard, oni mogu neko vreme ostati i u privremenom kavezu, ali mi nemamo nijednu potvrdu za sada o kojoj životinji je uopšte reč – kažu u Zoološkom vrtu.

Stručnjaci kažu za „Blic“ da su jedinke iz porodice divljih mačaka usamljene i oprezne životinje, ako je u pitanju odrasla životinja može da bude prilično opasna i brza.

-Mačke pogotovo mogu da budu opasne ako neko u panici reaguje i možda počne da beži ili se okrene leđima i trči. To je najverovatnije i najopasnije što neko može da uradi jer velike mačke instiktivno napadaju s leđa pošto u prirodi jure plen i inače su u tom položaju i tako su prilagođene da love. Definitivno se od njih treba udaljiti krećući se unazad, polako i bez panike, ali i bez mnogo oklevanja – savetuje Sonja Mandić.

"Posle zaplene lava sve je moguće"



Kristijan Ovari, biolog iz Zoološkog vrta u Beogradu, objašnjava za „Blic“ da kada su u pitanju velike divlje mačke postoji nekoliko podvrsta, najveća je persijski leopard, najmanji je afrički, i razlika je što afričkim ima oko 35 kilograma, a persijski može da ima i bliže 100. Kod njih se javljaju jedinke u crnoj boji, to je takozvani crni panter, ali su oni karakteristični za tropsku oblast i crno kamuflažno krzno im pomaže u šumama.

Od Apatina do Vrbasa traje potraga, ali nema tragova i dokaza

-Što se tiče živitonje koja je sporna, primećena je u Mađarskoj prošle godine u decembru. Opet se ove godine aktuelizovala vest o velikoj mački koja luta i kako vesti stižu vidimo da ona ide sve južnije. Ne mogu da kažem da li je to definitivno to ili da nije, pošto sa terena vidimo oskudne snimke očevidaca i rezolucija je loša. Međutim, poučeni pređašnjim iskustvima ne možemo u potpunosti da isključimo mogućnost da nije, jer imali smo u nekoliko navrata velike zaplene životinja, setimo se, ne tako davno u Kraljevu gde su zaplenjeni medvedi. Imali smo i slučaj u Subotici kada je zaplenjen lav, ranije su zaplenjeni majmuni što znači da postoji definitivno tržište za egzotične životinje i da je pitanje luksuza stvaljeno u neku novu kategoriju – kaže Kristijan Ovari.

Prema njegovim rečima, veliki problem je neznanje, amaterski pristup držanju tih životinja, jer leopard nije domaća mačka, kao što ni lav nije. Zato je njihovo držanje jako opasno. Dok su mali su slatke i simpatične životinja, ali vrlo brzo prerastu tu veličinu i za četiri do pet meseci ni beba lava više nije beba, već može da ubije čoveka.

Da li je u atarima viđena domaća ugojena mačka ili panter?

-Treba jako paziti kada su takve životinje u pitanju. Drugi veliki problem u ovoj kontraverzi se ne zna poreklo životinje, ne znamo dal i je li pobegla od nekog ilegalnog držaoca, odgajivača i iz kakvih uslova i zato se isto mora biti pažljiv, jer ako ta životinja zaista postoji, a nije isključeno da ne postoji, može da bude itekako opasna za čovela ako se oseti na neki način povređeno. Ugrožežno, napadnuto, izgledanelo – kaže biolog.

"Nema razloga za paniku"

Njegovo iskustvo u radu sa velikim mačkama je takvo da „one više pribegavaju savlađivanju manjeg plena za koji su sigurne da bi mogle da ga savladaju, nego što će ući u direktnu konfrontaciju sa čovekom“. To ne važi za lavove i tigrove koji sa po 200 kilograma mogu lako sa savladaju čoveka, za razliku od leoparda koji ima oko 40 do 50 kilograma, ali bi persijski leopard bio itekako ozbiljan protivnik čoveku.

Nemanja Ivanović, inspektor : Nema tragova i dokaza na terenu

-Moje mišljenje je da razloga za paniku nema, jer da je ta životinja stvarno toliko opasna po čoveka to bismo verovatno do sada imali prilike da primetimo, zato što ako je to jedna te ista životinja koja se javlja u svim pričama, onda ona za ovih godinu dana nije napala nikoga, i pretpostavimo da i neće, jedino ako ne bude isporovocirana – kaže Ovari i ističe da nema potrebe ni padati u drugu krajnost, izigravati heroja i pokušavati hvatati životinju samoinicijativno, jer velike mačke su predatori, jedini pravi mesojedi.

Ocenjuje da treba računati da je životinja odnekud došla, a nije došla ni iz jednog registrovanog zoo vrta, dakle to je mogao biti samo ilegalni držalac. Siguran je da za tom životinjom tragaju svi, ne samo inspekcija, poljočuvari i drugi nadležni, već i oni lovci koji bi hteli da je usmrte.

-Ali, isto sam siguran da postoje ljudi koji su tu životinju prošvercovali i ona im je pobegla i sada žele da je vrate nazad. Jer, na crnom tržištu ona košta mnogo, a da stvar bude tužnija, rasparčana ona vredi više nego živa mačka, jer kada je oderu krzno košta oko 10.000 evra, a od trenutka kada je odrana više se ne vidi razlika da li je to tigar ili leopard, a samim tim istočnjačka tradicionalna medicina prepoznaje derivate te životinje i onda se tu koriste i kandže i krv i meso, i kosti i žuč, u potpunosti se iskorišćava i rasproda se. Rasparčana košta preko 100.000 evra – kaže Kristijan Ovari.

I panter je u opasnosti

To znači, da ukoliko leopard zaista kola unaokolo, i on je u velikoj opasnosti i da bi ga trebalo što pre skloniti.

-Ne mislim da bi mogao da bude velika opasnost po ljude osim ako ne dođe u situaciju krajnje nužde. Ako je istina da je pronađen rastrgnuti pas onda on lovi odbegle kućne ljubimce, ne prezaju predatori ni od pasa, ni mačaka, niti od kokošaka. Leopard u prirodi lovi sve što može da ulovi i da pojede. Ali, niko još sa terena nije uspeo da donese nijednu dlaku da bi moglo da se kaže da pričamo o jednoj te istoj životinji i o kojoj tačno. Ono što smo videli na snimku može da bude snimljeno bilo gde i bilo šta – zaključuje.

