LUKA JEDNU STVAR NIJE MOGAO DA OPROSTI OCU! Evo šta je Vuk Bojović mislio o krvnoj osveti: Ja ću uticati na njega, ali...

Vuk Bojović progovorio o tome da li se plaši da će Luka hteti da osveti pokojnog brata Nikolu.

U godini kada mu je ubijen sin Nikola, tadašnji direktor zoološkog vrta u Beogradu, Vuk Bojović, je u jednoj TV emisiji govorio o tome da li se plaši da će njegov drugi sin, Luka, želeti da osveti brata.

Plašite li se da će, pošto je reč o krvnoj osveti, Luka sada hteti da osveti svoga brata?

Pazite, ja ne mogu da govorim u Lukino ime. Ja ću uticati na Luku ali šta će on da uradi… to je pitanje bezveze.

Ali da li se plašite toga?

Pa… dobro, ja se plašim.

Poznajete svog sina…

"Ma ne, nije to sin samo. To su porodice velike. Ko zna šta će u nekome da proradi. Ovaj čovek koji je izmanipulisan od strane policije, Luka sa tim nikakve veze nema. Čak su Luka i pokojni Brano Šaranović bili prijatelji. On je Luku obožavao. Ali policija je odradila svoje sa tim petparačkim pričama. Ja sam pročitao novinama da je ovdašnja policija veoma zabrinuta jer se preti meni i mom sinu. Nisam dobio zaštitu, niti mi je ona nuđena", rekao je Vuk Bojović 2013. godine.

Govoreći o Luki, koji je tada služio zatvorsku kaznu u Španiji, Vuk kaže da on tamo leži u zatvoru jer su mu našli u stanu pištolj i falsifikovanu ličnu kartu.

"A što se tiče optužbi za drogu i narko kartel – to ne postoji. U tim njihovim novinama sam svašta čitao. Znajući Luku znao sam da to nema veze s vezom. Čitam u novinama gde jedan dan piše kako je on šef Šariću, a drugi dan piše da je Šarić njemu šef. Onda pišu kako Luka snabdeva celu Nemačku i Austriju kokainom. Ja mislim da Luka i ne zna kokain, da njega droga apsolutno ne zanima", rekao je Vuk Bojović.

Luka Bojović: "Pričaćemo o svemu"

Podsetimo, Luka Bojović je sinoć avionom iz Madrida došao u Beograd posle 10 godina provedenih u zatvora. U ekskluzivnoj izjavi novinaru Kurira koji je bio sa njim na letu iz Madrida je rekao:

"Za sada ne mogu ništa da govorim javno, ali uskoro će biti prilike za to. Hvala vam na razumevanju", rekao je Bojović a na pitanje novinara o planovima za budućnost, kratko je poručio:

"Još uvek ništa ne znam, polako, biće prilike, pričaćemo o svemu".

Luku je na aerodromu, između ostalih, sačekao advokat Borivije Borović. Borović je za medije rekao da je Bojović prošao kratku proceduru na aerodromu i zatim otišao svojoj kući.

"On je prošao kratku proceduru, onda sam ga ja preuzeo i otpratio ga do prijatelja sa kojim je otišao kući, to je sve. Luka je veoma srećan što se vratio u Beograd", rekao nam je Borović.

Protiv Bojovića se u Srbiji ne vodi nijedan sudski postupak niti je za njim raspisana poternica. Po njegovom dolasku, on je za pravosudne organe slobodan čovek.

"Luka mi to nikad nije oprostio"

U jednom drugom intervjuu, Vuk Bojović je svojevremeno govorio i šta mu Luka nikada nije oprostio i kako je reagovao kada je čuo da mu optužuju sina da je navodno spremao atentat na tadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića. Tada se i prisetio Lukinog hapšenja.

"Došla mu je žena iz Španije, oni su je pratili i upali u stan. Pištolj su mu našli kući i falsifikovanu ličnu kartu. Osuđen je na 15 meseci zatvora. Odležao je 8 meseci i onda su ga pustili. Otišao je odmah za Španiju. Čak su tada pominjali da je hteo da izvrši atentat na Borisa Tadića. A Tadić je znao moje sinove jer je dolazio ovde kod mene. Mnogo je on proveo ovde kod mene i znali smo se dobro. Znao je da su moji sinovi iz jedne intelektualne porodice. Njima je majka profesor univerziteta, dva puta je bila dekan", ispričao je Vuk Bojović.

Bilo je, seća se on, i natpisa kako Evropa drhti pred njegovim sinom.

"Pročitao sam – Luka i Barbara su kao Boni i Klajd, Španija drhti pred njima. Onda sam pričitao - Pred lepom Barbarom drhti cela Španija; Pred Lukom drhti Evropa. E onda sam rekao, je*eš Evropu ako drhti pred Lukom Bojovićem. Znao sam da sve naše razgovore oni slušaju. Sve posle u novinama osvane šta sam pričao sa Lukom. Kada sam ga video? Ja više ne znam ni kako on izgleda. Posetio sam ga jednom u zatvoru. Bio me je blam veliki jer sam znao da će tabloidi da me slikaju, da me stave na naslovne strane. Ali šta da radim. Kad je Luka izašao iz zatvora mi nismo o tome pričali. Neće on da razgovara sa mnom na tu temu. Meni je degutantno da o tome razgovaramo", rekao je Bojović svojevremeno u emisiji "Goli život".

Kada je Luka otišao kod Željka Ražnatovića Arkana u Srpsku dobrovoljačku gardu, Vuk je otišao za njim da ga vrati kući.

"Otišli smo u Erdut. Luka tamo već u uniformi. Kažem mu, ajde Luka da se polako spakuješ, mama je spremila supicu. On me gleda i kaže – jesi li ti došao da se rugaš sa mnom. Arkan mi je rekao da će mi vratiti Luku ali mi je rekao i to da je Luka toliko zadojen svime time da će mi pobeći i da će otići u Dubrovnik ili negde u Knin. I rekao mi da je onda zbog toga da bolje bude kod njega. Složio sam se ali sam ga zamolio – Luka ima veliko srce, nemoj da ga puštaš u borbu negde, on nema iskustva. Nek prođe obuku. Luka mi nikad nije oprostio što sam ga obrukao pred Arkanom. Bio je užasnut kako ja tako nešto mogu da zamolim Arkana", ispričao je Bojović.

