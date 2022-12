Večeras kreće košava orkanskih udara i do 120 km na sat: Duvaće 7 dana, a stiže nam i pesak iz Sahare

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je dva upozorenja zbog olujne i orkanske košave koja će večeras početi da duva u Srbiji, a meteorolog Đorđe Đurić kaže da će u nedelju košava imati jake i olujne udare, i da će duvati 7 dana.

Jedno upozorenje se odnosi na područje Srbije na olujnu a na jugu Banata i na orkansku košavu od 3. do 5. i od 7 do 9. decembra 2022. godine.

- Za vikend, ali i sledeće sedmice duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će od večeras do ponedeljka, kao i sredinom sledeće sedmice imati olujne (preko 17 m/s), a na jugu Banata povremeno i udare orkanske jačine (preko 28 m/s), navodi se u upozorenju za Srbiju, a u upozorenju na olujnu košavu za Beograd, navodi se da će košava večeras biti u pojačanju:

- Od danas se na području Beograda očekuje umeren i jak jugoistočni vetar, koji će tokom noći biti u pojačanju pa će do ponedeljka ujutru povremeno imati i udare olujne jačine (preko 17 m/ѕ).

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da će u nedelju košava imati jake i olujne udare. Košava će duvati 7 dana. Navodi da će sledeće sedmice biti i više nego toplo za decembar, temperatura će biti preko 10 stepeni, u drugoj polovini sledeće sedmice i do 17. Zahlađenje nakon 11-12. decembra, uz povratak temperatura na prosečne vrednosti

"Današnji ostatak dana proteći će u znaku suvo i sunčanijeg vremena. Jugoistočni vetar biće u pojačanju i u košavskom području prema kraju dana i večeri biće veoma jak. Maksimalna temperatura biće od 5 do 10, u Beogradu do 8. U Srbiji se u nedelju pod uticajem nižeg vazdušnog pritiska sa zapada Mediterana i veoma visokog sa istoka Evrope i Rusije očekuje veoma vetrovito vreme. Biće veoma izražen gradijent vazdušnog pritiska i duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u Pomoravlju, Podunavlju, u Beogradu i u Braničevskom okrugu sa olujnim udarima preko 70 kilometara na sat, a na jugu Banata sa udarima i od 100 kilometara na sat", navodi Đurić.

Kaže da će biti oblačno i u većem delu Srbije suvo, a kiša se očekuje na jugozapadu. Jutranja temperatura biće od 2 do 8, u Beogradu do 4 stepena, a maksimalna dnevna od 7 do 13, u Beogradu do 8.

"Jaki i olujni udari košave uslovljavaće da će subjektivni osećaj u tim predelima biti da je mnogo hladnije. U ponedeljak u većem delu Srbije suvo sa sunčanim intervalima, a košava će oslabti. Maksimalna tempetratura od 10 do 14°C, u Beogradu do 12°C. U Negotinskoj Krajini biće tmurno i hladnije, tempetatura do 7°C. U utorak se sa severozapada očekuje prolazno naoblačenje sa kišom. U sredu će biti uglavnom suvo, tek ponegde sa slabom kišom. Temperatura bez bitnije promene. U četvrtak će se nad jugozapadnom Evropom formirati snažan ciklon i on će se tokom petka i subote premeštati preko zapadnog Mediterana, oblasti Alpa i centralne Evrope ka istoku. Ovaj ciklon će nad Srbijom uslovljavati priliv vlažne, ali i veoma tople vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana.

"Dakle, Srbija će nalaziti u prednjem delu ciklona i nad našim područjem preovladavaće snažno jugozapadno visinsko strujanje. Ovo strujanje donosiće do Srbije i čestice pustinjskog peska iz Sahare. Od četvrtka do subote biće umereno do pretežno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine. U četvrtak se kiša očekuje na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, a u petak i u subotu ponegde. U petak i u subotu duvaće veoma jak južni i jugozapadni vetar, dok će u košavskom području jugoistočni vetar imati olujne udare, na jugu Banata orkanske udare od preko 120 km/h. Maksimalna temperatura biće od 11 do 17°C, samo u Negotinskoj Krajini biće hladnije, uz tmurno vreme", navodi naš sagovornik.

Inače, u narednom periodu iako hladna, jutra će biti topča za ovo doba godine i bez mrazeva, a u perioodu od čettvrtka do subote usled fenskog efektra košave i južnog vetra, minimalne jutarnje temperature biće ponegde i iznad 10°C.

"I dok će južna Evropa usled napomenutog ciklona biti u toplom sektoru ciklona i zbog jugozapadnog strujanja očekuju se temperature i preko 15°C, lokalno na jugu Evrope i do 20°C, severna i zapadna Evropa biće u zadnjem delu ciklona i u sistemu severoistočnog strujanja, pa će biti hladno, a na istoku i severu Evrope i ledeno sa snegom. Prema trenutnim prognozama, na samom kraju sledećeg sedmice, odnosno oko 11. do 12. decembra centar ciklona iz centralne izmestio bi se iznad istočne Evrope, pa bi se promenila i sinoptička situacija i jugoistočni vetar okrenuo bi na severne, uz prodor osetno hladnije vazdušne mase.

Prema trenutnim proračunima ovog zahlađenje uz hladni front donelo bi pad temperature za 10 stepeni i one bi pale na vrednosti oko 5°C, što su prosečne vrednosti za sredinu decembra. U nižim predelima očekuje se kiša, na planinama sneg. Da li će zahlađenje biti u takvom obliku da se nakon 12. decembra očekuje sneg i u nižim predelima, još uvek je rano precizirati. U prethodnom periodu sneg je padao u brdsko-planinskim predelima Srbije i trenutno ga ima uglavnom iznad 1000 metara nadmorske visine i to od 10 do 20 cm. U narednom periodu temperature i na planinama biće više, uz češću kišu, a zahlađenje sa snegom očekuje se nakon 11-12. decembra i od tada bi snega na planinama bilo i više nego dovoljno za skaijanje. S obzirom na to da je prosek maksimalne tempetrature za ovo doba godine od 5 do 8°C, a prema sredini decembra od 4 do 8°C, one su ovih dana kao i tokom prethodnih dana uglavnom oko prosečnih vrednosti. Ipak, tokom sledeće sedmice očekuje se natprosečno toplo vreme, uz vrednosti za oko pet stepeni više od proseka, a u drugoj polovini sledeće sedmice očekuje se za 7 do 10 stepeni više od proseka. Oko 11-12. decembra očekuje se zhalađenje, uz pad temperatura na prosečne vrednosti, kaže Đurić.