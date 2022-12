RIBA SKUPLJA ZA 30 ODSTO! Ovo je DETALJAN CENOVNIK - pastrmka je 700, a dimljeni šaran čak DUPLO VIŠE

Božićni post i posne slave podigli su cene u ribarnicama, pa se građani sve više opredeljuju za jeftinije vrste - oslić, skušu i tolstolobik.

Božićni post je već u toku, a pred nama je i sezona slava, pa se na trpezama očekuje riba.

Međutim, ove godine cene u ribarnicama veće su i za 30 odsto u odnosu na prošlu godinu!

Domaćini najčešće pazare šarana i pastrmku.

Cena najpopularnijeg šarana trenutno se kreće od 600 do 800 dinara, a ako se kupuje u šniclama, onda je kilogram 1.100 dinara. Prošle godine kilogram šarana bio je oko 400 dinara! Očišćena pastrmka sada je uglavnom oko 700 dinara, dok je kilogram oslića duplo jeftiniji od pastrmke. Za slave je vrlo čest izbor i som, koji košta oko 800 dinara. U jednoj ribarnici na periferiji Beograda kažu da se ljudi ove godine sve češće odlučuju za jeftiniju ribu.

- Šaran se svakako prodaje najviše, ali ljudi dosta gledaju cene i opredeljuju se sve više za jeftiniju ribu. Među jeftiniju ribu, pored oslića, spada i skuša, koja može da se nađe za već od 400 dinara, ali i tolstolobik, koji je oko 430 dinara. Fileti pangasijusa su 550-650 dinara, a najjeftinija je paplina, koja košta 200 dinara - kaže Nikola B. iz jedne beogradske ribarnice.

Dodaje da gužve i dalje nisu krenule, ali se oni koji uzimaju smrznute proizvode već polako pripremaju za obeležavanje krsne slave. Takođe, za one s dubljim džepom tu je filet lososa, koji ima cenu od 2.200 dinara za kilogram. Inače, gotovo svaka ribarnica u gradu nudi opciju uslužnog pečenja za one koji za to nemaju vremena ili uslova. Cena uslužnog pečenja kreće se od 200 do 250 dinara za kilogram ribe. Čitateljka Kurira Gorica R., koja svake godine priprema trpezu za krsnu slavu Svetog Nikolu, kaže da će ove godine osetiti znatno poskupljenje.

- Dve godine nismo slavili slavu zbog korone, a ove godine ćemo imati ponovo oko 40 gostiju, kao nekad. Sećam se da sam 2019. godine šarana, kog inače spremam uvek, plaćala 460 dinara u našoj ribarnici. Sada sam išla da se raspitam za cene i videla sam da košta 700 dinara. Pošto se riba mnogo oseća kada se priprema u kući, koristim opciju uslužnog pečenja u ribarnici. Uvek uzimam oko 20 kilograma jer ne znam da li će se naći neki gost više. Do sada me je riba koštala 9.000, a koštaće me 13.000 dinara. I plus opcija pečenja. Za ovu slavu trebaće mi ukupno 17.000 dinara. A to je samo za ribu... Gde su salate, prebranac, kolači...

Cene ribe po kilogramu

Šaran, svež 600-800

Šaran, šnicle 1.100

Šaran, dimljeni 1.400

Losos, fileti 2.200

Pastrmka 700

Oslić (bez glave) 350-400

Som 800

Smuđ 900

Skuša 400-700

Brancin 1.250

Tolstolobik 430

Fileti pangasijus 550-650

Papalina 200

Pakovanje za riblju čorbu 500-550

Riblja čorba 450

Riblje pljeskavice (komad) 70

* Cene su izražene u dinarima

Inače, uvek ima onih domaćica koje vole da za slavu gostima posluže riblju čorbu. Paket za pripremu riblje čorbe težine jednog kilograma košta 500-550 dinara, a oni koji bi pak da kupe gotovu čorbu treba da odvoje 450 dinara za litar.

