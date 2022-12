Bliže se novogodišnji i božićni praznici, a sa njima i upotreba pirotehničkih sredstava koje mogu izazvati teške povrede.

Naime, u ovom periodu godine na svakom koraku možete da čujete i vidite nekoga ko baca petarde. Bacanje petardi i paljenje vatrometa može da izazove ozbiljne posledice po zdravlje ljudi i životinja.

Željko Radošević iz Oruzje.com pokazao je neviđen eksperiment na ovim prostorima kada pirotehničko sredstvo puca u šaci, kao i povrede koje može da izazove.

Radošević je na lutki koja ima repliku prave ruke napunjne sa specijalnom masom, koja se ponaša kao meso čoveka, pokazao je kako to izgleda u stvarnosti ukoliko dođe do pucanja petarde u njoj.

- Do sada smo slušali u teoriji kako petarde mogu da budu opasne, ali to niko nije pokazao da ljudi to mogu da vide u ovako kontrolisanim uslovima. Uglavnom se neke mere preduzimaju kada dođe do povrede, kada dođe do nekih problema. To je reaktivno ponašanje u odnosu na neke probleme. Mi ćemo sada da proaktivno pokažemo i da edukujemo ljude na koji način treba da koriste petarde, jer pirotehnika je dostupna svim osobama preko 18 godina - kazao je Radošević za Pink i dodao da nisu u pitanju samo povrede mladih ljudi, već i osoba koje su preko 20, 30, pa čak i 40 godina starosti.

- Posle ove simulacije pucanja petarde u ruci, možete da vidite kakva su oštećenja - rekao je Radošević koji je za ekspertiment koristio najpopularniju petardu koju ljudi žele da kupe.

Radošević je rekao da su imali situaciju da je jedna majka insistirala da se njenom detetu proda petarda, koju on koristi u eksperimentu.

- Kada detetu nismo prodali petardu, ona je sela u auto i došla do nas pa je htela ona da kupi. Kada sam joj rekao da ova petarda može da raznese ruku njenom detetu, ona mi je odgovorila da nije znala. Poslušala je naš savet i nije kupila ovu petardu. Ono što hoću da kažem jeste da roditelji ne znaju kakve posledice mogu da izazovu ove petarde - ispričao je Radošević.

On jedodao da imaju jako dobar odnos sa roditeljima, da kada dođu slušaju i da mogu da ih edukuju.

Radošević je istakao da je simulacija koju će prikazati odličan primer kako mogu da vide koje su posledice i da na osnovu toga izaberu odgovarajuću pirotehniku.

- Težina povrede zavisi od jačine pirotehnike koja se koristi. Pirotehnika može da se koristi u uslovima koji su predviđeni za to, kao i na način na koji treba da se koristi - istakao je Radošević.

Posle eksplozije u kontrolisanim uslovima mogla se videti simulacija ljudske šake koja je ostala bez prstiju. Na delu simulacije šake, vidi se i "tkivo" koje je znatno oštećeno.

Radošević upozorava da ukoliko neko izgubi prst na neki drugi način, da taj prst nekada može da se hirurški vrati, ali da u ovom slučaju, kada je u pitanju gubitak u slučaju eksplozije petarde, dolazi do reamputacije.

- Moraju da se odseku i neki delovi koji su uništeni. Zato je ovo dosta opasnije od bilo čega ostalog - istakao je Radošević i dodao da je ovo ekstremni primer, ali da su najčešća oštećenja vida, sluha i ekstremiteta.

Radošević je napomenu da ukoliko neko koristi petarde treba da ih stavi na zemlju gde nema kamenčića ili nekih drugih objekata koji mogu da se razlete i povrede osobe koje su u blizini.

On je naveo još neka pirotehnička sredstva koja su opasna za korišćenje ukoliko se ne koriste na način na koja su predviđena.