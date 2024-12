Ovo je detaljno radno vreme za praznike: Evo kako će raditi pijace, prodavnice i da li ćemo plaćati parking

Bliže nam se novogodišnji i božićni praznici, a sa njima i posebno radno vreme objekata. Donosimo vam detaljno radno vreme objekata uoči i za vreme praznika.

Neke obaveze ćete morati što pre da završite, a neke ćete ipak moći i tokom praznika.

Parking servis

JKP „Parking servis“ obaveštava korisnike svojih usluga da neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih praznika, u sredu i četvrtak, 1. i 2. januara 2025. godine, kao i na dan Božića u utorak, 7. januara 2025. godine, kada će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“ biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Od petka, 3. januara 2025.godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu.

Pijace

Pijace u Beogradu imaće izmenjeno radno vreme za vreme novogodišnjih i božićnih praznika, saopšteno je iz JKP-a „Beogradske pijace”.

Zelene pijace će u utorak, 31. decembra, raditi uobičajeno, od 6 do 19 časova, a 1. i 7. januara neće raditi.Pijace „Zemun”, „Banovo brdo”, „Bele vode”, „Dušanovac” i TC „Novi Beograd” 1. i 7. januara radiće skraćeno, od 6 do 14 časova, dok će 2. januara sve zelene pijace raditi od 6 do 14 časova

.Otvoreni tržni centar Miljakovac – „Beogradski buvljak” 1. i 7. januara neće raditi, a 2. januara ova pijaca radiće od 6 do 14 časova.Na pijaci „Dušanovac” prodaja iz vozila neće se vršiti 31. decembra, kao i 6. januara.

U utorak, 7. januara, ova pijaca će raditi uobičajeno, od 19 do 6 časova.Parking na pijaci „Dušanovac” radiće 1, 2. i 7. januara od 6 do 15 časova.Pijaca cveća „Krnjača” 1. i 7. januara neće raditi.Pijaca „Palilula” u utorak, 31. decembra, radiće od 7 do 20 časova, dok 1. i 7. januara neće raditi. U četvrtak, 2. januara, radiće od 6 do 14 časova, a u ponedeljak, 6. januara, radiće od 7 do 18 časova.Garaža na pijaci „Palilula” 1, 2. i 7. januara radiće 24 sata.

Parking na pijaci „Zemun” 1, 2. i 7. januara radiće 24 sata.Garaža na pijaci „Zeleni venac” neće raditi 1. i 7. januara, a 2. januara radiće do 15 časova.Garaža na pijaci TC „Novi Beograd” 1, 2. i 7. januara radiće 24 časa.

Pošte

Pošte Srbije saopštile su da će tokom svih dana praznika - 1. 2. i 7. januara raditi dežurne pošte.

Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu, pošte na graničnim prelazima Batrovci, Horgoš, i Čukarka i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, koje će raditi non-stop.

Pošta na graničnom prelazu Gradina dežuraće od 7 do 18.30 časova, saopštilo je ovo preduzeće.

U četvrtak 2. januara biće otvorene 64 dežurne pošte u celoj zemlji, u Beogradu i svim većim gradovima i turističkim centrima.

Radiće pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu, pošte u "Univereksport" objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu, Somboru i Apatinu, u "Roda" objektima u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu, pošte na Zlatiboru i Kopaoniku i druge dežurne pošte

Istog dana, pošte na graničnim prelazima Sremska Rača i Šid radiće od 00 do 24 časa, a pošta na aerodromu "Nikola Tesla" od 8 do 15 časova.

U utorak 31. decembra i ponedeljak 6. januara, pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno, do 17 časova.

Kako se navodi u saopštenju, spisak svih pošta koje će raditi tokom predstojećih praznika, sa radnim vremenima, mogu se naći na sajtu Pošte Srbije.

Supermarketi

Na dan dočeka Nove godine, 31. decembra, prodavnice će raditi skraćeno do 18 časova. Narednog dana, 1. januara, prodavnice neće raditi a već 2. januara radiće regularno.

Na Badnje veče radnje će raditi opet skraćeno, do 18 časova dok će na Božić radnje biti zatvorene.

Autor: Marija Radić