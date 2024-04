Menja se radno vreme za praznike! Ovo je detaljan spisak - evo kako će raditi trgovine, pijace, apoteke...

Za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika mnoge privatne i državne ustanove, kao i trgovinski objekti imaće izmenjeno radno vreme, a 1. maja na Međunarodni praznik rada i 5. maja kada pravoslavni vernici obeležavaju Uskrs većina neće raditi.

Na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama na kojima vozila saobraćaju u okviru integrisanog tarifnog sistema biće promenjen red vožnje za vreme praznika, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Nedeljni red vožnje će se primenjivati od 1. do 6. maja, dok će u subotu, 4. maja, javni gradski prevoz raditi po subotnjem redu vožnje.

JKP "Parking servis" neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada od 1. maja do 6. maja, saopšteno je iz ovog preduzeća.

U istom periodu, biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska broj 31, Mileševska broj 51 i Bulevaru Milutina Milankovića broj 134.

"Međunarodni terminal", tokom predstojećih praznika biće neprekidno otvoreni i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Naplata i kontrola parkiranja počinje od utorka, 7. maja, kada sa radom počinju i poslovnice Korisničkog servisa.

Sve pijace koje posluju u sastavu JKP "Beogradske pijace" za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika radiće po uobičajenom radnom vremenu, izuzev na Uskrs, u nedelju, 5. maja kada će raditi po izmenjenoj satnici.

Kako je saopšteno iz JKP "Beogradske pijace", zelene pijace radiće od 6 do 19 sati, pijaca Palilula od 7 do 21 sat, Beogradski buvljak na Miljakovcu radiće od 8 do 16 sati.

Pijaca cveća Krnjača radiće u nedelju 5. maja od 8 do 19 sati, pijaca Dušanovac (prodaja iz vozila) radiće po ustaljenom radnom vremenu od 19 do 6.00 sati ujutru.

Garaže i parkinzi za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu i to na pijaci Palilula od 6 do 21 sati, na pijaci Zeleni venac od 6 do 21 sat.

Parking na pijaci Zemun radiće 24 časa, a parking na pijaci Dušanovac radiće od 8 do 19 sati.

Državne apoteke, one u sistemu "Apoteka Beograd", radiće izmenjenim režimom tokom zvaničnih neradnih dana u zavisnosti od lokacije, dok u subotu, 4. maja radiće regularno.

Po pravilu, državne apoteke ne rade tokom svih zvaničnih neradnih prazničnih dana, međutim, non-stop rade dežurne apoteke, a u Beogradu, to su one u Nemanjinoj 2, Kralja Milana 9, Glavnoj 24 (Zemun), Maršala Tolbuhina 30 i Dr Đorđa Kovačevića 27.

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, otvorene su i tokom praznika: Sveti Sava u Nemanjinoj 2, "Prvi maj", u Kralja Milana 9, "Bogdan Vujošević" na Bulevaru maršala Tolbuhina 30, "Zemun" u Glavnoj 34, "Gornji grad" u Ulici dr Đorđa Kovačevića 27 i apoteka u Lazarevcu.

Kada su privatne apoteke u pitanju, svaka od njih organizuje radno vreme na svoj način.

Na državni praznik 1. i 2. maja, i tokom uskršnjih praznika, od 3. do 6. maja, radiće dežurne pošte - 81 pošta u celoj zemlji. Svih dana praznika beogradska Glavna pošta u Takovskoj 2 i pošte na graničnim i administrativnim prelazima radiće neizmenjeno non-stop, izuzev pošte na graničnom prelazu Gradina koja će biti otvorena od 7 do 18.30 časova.

Pošta na aerodromu Nikola Tesla dežuraće od 8 do 15 časova, navode iz Pošte Srbije.

Od srede do subote, od 1. do 4. maja i u ponedeljak 6. maja, radiće i pošte u tržnim centrima u Beogradu, Kragujevcu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu, pošte u "Univereksport" objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Somboru, Apatinu i Zrenjaninu.

U četvrtak 2. maja, subotu 4. maja i ponedeljak 6. maja biće otvorene i druge dežurne pošte u većim gradovima, kao i pošta u turističkom centru na Zlatiboru.

Na dan Uskrsa, u nedelju 5. maja, dežuraće beogradska Glavna pošta, pošta na aerodromu Nikola Tesla i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Tržni centri u Srbiji će, takođe, imati izmenjen režim rada. Svi tržni centri biće otvoreni 1. i 2. maja od 10 do 22 časa, dok će na Veliki petak raditi skraćeno.

Zanatski i trgovinski objekti za vreme vaskršnjih i prvomajskih praznika radiće skraćeno, dok će pojedini objekti biti zatvoreni 1. i 5. maja.

Prema odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda kojom se uređuje radno vreme trgovinskih i zanatskih objekata u vreme prvomajskih i vaskršnjih praznika privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda rade prema sledećem rasporedu, navodi se u saopštenju Beoinfo:

Za vreme prvomajskih praznika u utorak, 30. aprila, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 18 sati, dok u sredu, 1. maja, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, u četvrtak, 2. maja, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

Za vreme vaskršnjih praznika u petak, 3. maja, na Veliki petak dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, mini-marketi i dr) moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

U subotu, 4. maja, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati, dok u nedelju, 5. maja na Vaskrs dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, dok u ponedeljak, 6. maja dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

U dane prvomajskih i vaskršnjih praznika, nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, kao i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice tokom ovih praznika na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda rade 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena, istaknu na vidnom mestu objekta najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane prvomajskih i vaskršnjih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u saopštenju Sekretarijata za privredu.

Narodna banka Srbije neće raditi 1. i 2. maja, odnosno u sredu i četvrtak, saopštila je ova ustanova.

Takođe za uskršnje praznike ekspoziture NBS neće raditi od 3. maja, pa nadalje 4. 5. i 6. maja, tačnije od petka do ponedeljka.

PIO Fond objavio je detaljan kalendar isplate penzija za mesec april, i isplata penzija se zbog predstojećih prvomajskih i uskršnjih praznika pomera nekoliko dana kasnije.

Praktično, za razliku od prethodnih meseci kada je isplata počinjala 2. i završavala 10. u mesecu, ovog maja će isplata početi 5 dana kasnije, 7. maja i završiće se 13. maja.

Autor: