OVAKO ĆE RADITI PRODAVNICE ZA VASKRS I 1. MAJ! Raspored prazničnih dežurstava pošta i apoteka

Radno vreme prodavnica i pijaca u Srbiji za vreme praznika biće skraćeno, a pojedini objekti biće zatvoreni 18. i 20. aprila, odnosno 1. i 2. maja.

Na Veliki petak dežurni hipermarketi, supermarketi, mini-marketi i drugi prodajni objekti pretežno prehrambenog asortimana moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

U subotu, 19. aprila, dežurni prodajni objekti takođe moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati, navodi se u odluci na teritoriji grada Beograda.

U nedelju na sam Vaskrs, 20. aprila, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni. Drugog dana Vaskrsa, u ponedeljak 21. aprila, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

Tokom prvomajskih praznika, u sredu 30. aprila, dežurne prodavnice moraju da rade najmanje od 9 do 18 sati, a u četvrtak 1. maja (na Praznik rada) dežurni prodajni objekti nisu u obavezi da rade. Na drugi dan praznika, u petak 2. maja, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

Neprehrambene trgovine i posebni trgovinski formati, u dane vaskršnjih praznika (od 18. do 21. aprila) i u dane prvomajskih praznika (od 1. do 2. maja), ne moraju da rade.

Benzinske stanice u vreme navedenih praznika, na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda, rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre praznika.

Odluka navodi koje su trgovine obavezne da rade, ali svi mogu u vreme praznika mogu biti otvoreni i mogu da rade duže od radnog vremena iz gradske odluke.

Lidl prodavnice će na Veliki petak, 18. aprila, raditi skraćeno do 18 časova, dok će 19. aprila raditi po redovnom radnom vremenu, saopštila je ova kompanija na svom sajtu. Na dan Uskrsa, 20. aprila, prodavnice će biti zatvorene, dok će u ponedeljak, 21. aprila, raditi po uobičajenom radnom vremenu. Povodom Međunarodnog praznika rada, Lidl prodavnice neće raditi u četvrtak, 1. maja, dok će od 2. maja biti uspostavljeno redovno radno vreme

Super vero je obavestila kupce da će na Veliki petak, 18. aprila raditi u Beogradu od 7.30 do 18 sati, a u Novom Sadu od osam do 18 sati. U subotu će raditi do 22 sata, dok će na Uskrs prodavnice biti zatvorene, kao i za 1. maj.

Prodavnice Gomexa će na Veliki petak raditi do 21 sat, a u nedelju je neradni dan za sve radnje osim za one u Novom Pazaru koje će raditi od 7 do 14 sati.

Radnje Unverexporta će u petak 18. aprila raditi do 18 sati, u nedelju će biti zatvorene, dok je subota redovni radni dan.

Ostali veći maloprodavci nisu istakli obaveštenja o prazničnom radnom vremenu.

Za praznike, od 18. do 21. aprila, radiće dežurne pošte u Beogradu, većim gradovima i pošte na graničnim i administrativnim prelazima. Na Uskrs, u nedelju 20. aprila, biće otvorene beogradska Glavna pošta i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Kada su u pitanju apoteke, Apoteke Beograd imaju pet dežurnih apoteka koje rade non-stop: „Sveti Sava“, Nemanjina 2, „Prvi maj“, Kralja Milana 9, „Bogdan Vujošević“, Bulevar maršala Tolbuhina 30, „Zemun“, Glavna 34, „Gornji grad“ i Dr Đorđa Kovačevića 27 u Lazarevcu.

Sve pijace koje posluju u sastavu „Beogradske pijace“ će u petak, subotu i ponedeljak, 18, 19. i 21. aprila, raditi po uobičajenom radnom vremenu od 6 do 19 časova, odnosno od sedam do 21 čas, što je režim rada pijace Palilula, dok će za Uskrs raditi samo četiri pijace, objavio je danas Beonifo.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/