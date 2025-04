DETALJNO RADNO VREME ZA PRAZNIKE: Evo kako će raditi prodavnice, pošte i pijace , a ovo će biti 3 dana besplatno

Radno vreme za Uskrs prodavnica, tržnih centara, pošta, da li je parking besplatan... zanima sve one koji za praznike ostaju u gradu. Uskrs ove godine pada na isti datum za vernike koje slave i po julijanskom i gregorijanskom kalendaru - u nedelju, 20. aprila, a neradnih dana povodom uskršnjih praznika biće ukupno četiri - od petka do ponedeljka, dakle počevši od Velikog petka 18. aprila zaključeno sa ponedeljkom, odnosno 21. aprilom, drugim danom Uskrsa.

Kakvo će biti radno vreme tržnih centara, prodavnica i svega ostalog kad su neradni dani, tokom uskršnjih praznika, saznajte u nastavku teksta.

Odlukom o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda tokom vaskršnjih praznika, 18. aprila, na Veliki petak, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana kao što su hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i drugo, moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

U subotu, 19. aprila, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati, a u nedelju, 20. aprila, na Vaskrs, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni. Drugog dana Uskrsa, u ponedeljak, 21. aprila, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati, navodi se na sajtu Beoinfo-a.

To je ono što je prema zakonu obavezno, ali u realnosti često je drugačije.

Ono što je još važno da znamo to je da su školarci od srede, 16. aprila, pa sve do utorka 22. aprila na mini prolećnom raspustu, a od velikog petka do takođe utorka, neće raditi ni državni vrtići.

Radno vreme tržnih centara

Uprava većine tržnih centara još nije zvanično objavila kako će raditi za praznike, ali kako saznajemo od u nekoliko beogradskih šoping molova, u nedelju, 20. aprila, dakle za sam dan Uskrsa, tržni centri će biti zatvoreni. Takođe, na Veliki petak trebalo bi da rade skraćeno, do 18 časova

- Petak, 18. april: 10.00 - 18.00 časova

- Subota, 19. april: 10.00 - 22.00 časova

- Nedelja, 20. april: neradan dan

- Ponedeljak, 21. april: 10.00 - 22.00

Radno vreme prodavnica

Tokom uskršnjih praznika marketi velikih trgovinskih lanaca radiće slično kao i tržni centri. Dakle, za Veliki petak skraćeno, a za Uskrs neće raditi.

Evo nekoliko primera onih marketa koji su objavili svoje radno vreme.

Radno vreme "Lidl" prodavnica

Tokom uskršnjih praznika Lidl prodavnice radiće ovako:

18. april: radiće skraćeno do 18 h

19. april: redovno radno vreme (8.00 - 22.00)

20. april: neradni dan

21. april: redovno radno vreme

Radno vreme "Super Vero" prodavnica

Super Vero marketi u Beogradu tokom Uskrsa raditi sa izmenjenim radnim vremenom:

18. april 2025. – 07:30 – 18:00h

19. april 2025. – 07:30 – 22:00h

20. april 2025. – neradan dan

21. april 2025. – 07:30 – 22:00h

Radno vreme "Maxi, "Idea", "Roda" i Mercator" prodavnica

Slično radno vreme imaće i "Idea", "Roda" i "Mercator" prodavnice, koje 20. aprila neće raditi.

Svim ostalim danima će raditi po uobičajenom radnom vremenu, osim na Veliki petak kada će njihovo radno vreme biti skraćeno.

Radno vreme "Aman" prodavnica

Samo za Uskrs, 20. aprila objekti ovog lanca neće raditi, svim ostalim danima radiće regularno.

Radno vreme pijaca u Beogradu

Sve pijace koje posluju u sastavu JKP "Beogradske pijace", u petak, subotu i ponedeljak 18, 19. i 21. aprila, radiće po uobičajenom radnom vremenu od 6 do 19 časova, odnosno od 7 do 21 čas, što je režim rada pijace "Palilula", ističu iz ovog javnog gradskog preduzeća.

Zelene pijace neće raditi na Uskrs, u nedelju 20. aprila, osim sledećih pijaca:

"Zemun", "Banovo brdo", "Bele vode" i "Dušanovac", koje će raditi u periodu od 6 do 14 časova.

Pijaca „OTC Miljakovac – Beogradski buvljak“ u petak i subotu 18. i 19. aprila, radiće po uobičajenom radnom vremenu od 8 do 19 časova, dok će na Uskrs, 20. aprila i u ponedeljak 21. aprila, pijaca biti zatvorena.

Pijaca cveća Krnjača radiće svim danima, izuzev na Uskrs, od 8 do 19 časova.

Pijaca Dušanovac (prodaja iz vozila) neće raditi u subotu i nedelju, 19. i 20. aprila, dok će u ponedeljak, 21. aprila raditi po ustaljenom radnom vremenu od 19 do 6 časova.

Radno vreme garaža i parkinga u okviru pijaca

Garaže i parkinzi za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće na sledeći način:

Pijaca Palilula: 06 do 24 časa

Pijaca Zeleni venac: u petak, subotu i ponedeljak, 18.,19, i 21. aprila radiće uobičajeno od 6 do 21 čas, dok na Uskrs, 20. aprila neće raditi.

Pijaca Zemun: od 00 do 24 časa

Pijaca Dušanovac: u petak, subotu i ponedeljak, 18.,19, i 21. aprila radiće uobičajeno od 8 do 19 časova, dok će na Uskrs, 20 aprila raditi od 6 do 14 časova

Pijaca Stari Merkator: od 00 do 24 časa

Pijaca Banjica: u petak, subotu i ponedeljak, 18.,19, i 21. aprila radiće uobičajeno od 06 do 21 čas, dok na Uskrs, 20. aprila neće raditi.

Radno vreme apoteka u Beogradu

Državne apoteke, one u sistemu "Apoteka Beograd", radiće izmenjenim režimom tokom zvaničnih neradnih dana u zavisnosti od lokacije. Po pravilu, državne apoteke ne rade tokom svih zvaničnih neradnih prazničnih dana.

Međutim, da rade non-stop moraju dežurne apoteke, a u Beogradu to su one u Nemanjinoj 2, Kralja Milana 9, Glavnoj 24 (Zemun), Maršala Tolbuhina 30 i Dr Đorđa Kovačevića 27.

Ukoliko dođe do nekih izmena o radu državnih apoteka, to će biti objavljeno na njihovom sajtu ili instagram nalogu, pa je najbolje da proverite pre nego što se ka nekoj od njih uputite.

Dežurne apoteke u Beogradu

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, otvorene su i tokom praznika:

Sveti Sava, Nemanjina 2 (6643-170)

„Prvi maj“, Kralja Milana 9 (3241-349)

„Bogdan Vujošević“, Bulevar maršala Tolbuhina 30 (2601-887)

„Zemun“, Glavna 34 (2618-582)

„Gornji grad“; Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac (8129-611)

Kada su privatne apoteke u pitanju, tu je veliko pitanje, jer se svaka od njih organizuje na svoj način, te svoje radno vreme pravovremeno okače na ulazna vrata ili sajt.

Koliko dana je besplatno parkiranje

JKP "Parking servis" u Beogradu još nije zvanično saopštio kojim se tačno danima neće naplaćivati parking u zoniranim delovima grada, ali s obzirom na to da je parking uvek besplatan onda kada su zvanično neradni dani, to bi značilo da se parkiranje neće naplaćivati tokom 4 dana - petak, subota, nedelja i ponedeljak.

U istom periodu, shodno Propisu o radu u dane državnog i verskog praznika, biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska br. 31, Mileševska br. 51 i Bulevaru Milutina Milankovića br. 134g.

Naplata i kontrola parkiranja trebalo bi da počne od utorka, 22. aprila u 7 sati ujuru kada sa radom počinju i poslovnice Korisničkog servisa.

Niški KP "Parking servis" oglasio se saopštenjem u kome obaveštava korisnike svojih usluga da tokom uskršnjih praznika neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada i to u petak 18. aprila, subotu 19. aprila i ponedeljak 21. aprila 2025. godine. Nedelja je dan kada se parking inače ne naplaćuje, tako je to praktično četiri dana u nizu.

U istom periodu, dodaju u saopštenju, neće raditi ni Korisnički servis u ulici Generala Milojka Lešjanina 39. Sve javne garaže i posebno parkiralište „Čair“ će tokom praznika raditi po uobičajenom sistemu naplate.

Nedeljni red vožnje gradskog prevoza

Sekretarijat za javni prevoz objavio je informaciju o režimu prevoza tokom uskršnjih praznika, od 18. do 22. aprila.

Na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama na kojima vozila saobraćaju u okviru integrisanog tarifnog sistema, za vreme uskršnjih praznika biće primenjen sledeći red vožnje:

u petak, 18. aprila – red vožnje za nedelju,

u subotu, 19. aprila – red vožnje za subotu,

u nedelju, 20. aprila – red vožnje za nedelju,

u ponedeljak, 21. aprila – red vožnje za nedelju.

U skladu sa ovim izmenama gradskog prevoza očekujte manje vozila na ulicama, ali i manje gužve u njima.

Taksi usluge skuplje tokom prazničnih dana

Ukoliko odlučite da se vozite taksijem, skuplje ćete platiti vožnju. Naime, tarifa će biti praznična, odnosno - nedeljna, tj. skuplja.

Skuplje taksi tarife

To znači da ćete više novca iz džepa morati da izdvojite ukoliko sednete u taksi vozilo sve do utorka, 22. aprila u 6.00 ujutru.

Ovo su praznične tarife u Beogradu:

Start - 320 dinara

Čekanje - 1.800 dinara po satu

Prva tarifa - 105 dinara po kilometru (radni dani i subota od 06 do 22h)

Druga tarifa - 135 dinara po kilometru (od 22 do 06h, nedeljom i praznicima)

Treća tarifa - 210 dinara po kilometru (vožnje van Beograda)

Podsetimo, od 14. novembra 2024. godine taksi prevoz poskupeo je za 10 odsto, te start vožnje iznosi 320 dinara, dok je za vožnja po kilometru potrebno izdvojiti 105 dinara.

Radno vreme pošti širom Srbije

Tokom predstojećih uskršnjih praznika, u periodu od 18. do 21. aprila 2025. godine, radiće dežurne pošte u Beogradu, većim gradovima i pošte na graničnim i administrativnim prelazima, navodi se na sajtu JP Pošte.

Svih prazničnih dana, Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu, pošte na graničnim prelazima Horgoš, Čukarka, Sremska Rača, Šid i Batrovci i pošte na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, radiće non-stop, dok će pošta na graničnom prelazu Gradina biti otvorena od 7 do 18.30 časova.

U petak i subotu, 18 i 19. aprila, kao i u ponedeljak 21. aprila, radiće pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu, pošte u „Univereksport” objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu, Somboru i Apatinu, u „Roda” objektima u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu, i druge dežurne pošte.

Na dan Uskrsa, u nedelju 20. aprila, dežuraće beogradska Glavna pošta i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Autor: Dalibor Stankov