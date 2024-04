EVO KAKO ĆE PIJACE RADITI ZA PRAZNIKE - Jednog dana se sve menja

Sve pijace koje posluju u sastavu JKP "Beogradske pijace" za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika radiće po uobičajenom radnom vremenu, izuzev na Uskrs, u nedelju, 5. maja kada će raditi po izmenjenoj satnici.

Kako je saopšteno iz JKP "Beogradske pijace" Zelene pijace radiće od 6 do 19 sati, pijaca Palilula radiće za Uskrs od sedam do 21 sati, Beogradski buvljak na Miljakovcu radiće od osam do 16 sati.

Pijaca cveća Krnjača radiće u nedelju 5.maja od osam do 19 sati, pijaca Dušanovac (prodaja iz vozila) radiće po ustaljenom radnom vremenu od 19 do šest sati ujutru.

Garaže i parkinzi za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu i to na pijaci Palilula od šest do 21 sati, na pijaci Zeleni venac od šest 21 sati.

Parking na pijaci Zemun radiće 24 časa, a parking na pijaci Dušanovac radiće od osam do 19 sati.