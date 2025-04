I do 28 stepeni, pa obrt na Veliki petak! Zna se kakvo će vreme biti na Vaskrs: Ovo je detaljna prognoza do kraja meseca

U Srbiji i regionu će narednih dana biti relativno toplo vreme. Najtopliji dan biće sreda, a jače pogoršanje i manje osveženje moguće je oko 18. aprila.

Za praznični vikend biće uglavnom suvo, ali malo svežije, dok početkom sledeće nedelje temperatura ponovo raste, a pogoršanje vremena i naredno zahlađenje moguće je posle 26. aprila, najavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

- U toku noći ka utorku preko regiona će se sa jugozapada premeštati još jedna padavinska zona uz pojačan vetar, dok će duž Jadrana biti i grmljaviskih pljuskova. U utorak tokom dana smanjenje oblačnosti uz ređu pojavu grmljavinskih pljuskova i to uglavnom na severu i zapadu regiona. Vetar pojačan, južnih smerova, a dnevni maksimum od 17 do 23 stepena Celzijusa - objavio je Čubrilo u najnovijoj prognozi i dodao:

- U sredu pretežno sunčano, vetrovito, relativno toplo i suvo. Duvaće pojačan južni vetar, a maksimumi će se kretati od 19 do 25, lokalno i oko 28 stepeni Celzijusa. Četvrtak donosi postepeno povećanje oblačnosti uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom koje će prvo zahvatiti zapadne, južne i jugozapadne delove regiona, a u toku noći ka petku će se proširiti i na njegov ostali deo. Južni vetar će polako slabiti i biti i okretanju na zapadni, dok će dnevni maksimum biti u laganom padu, najčešće od 15 do 22 stepena Celzijusa.

Prema njegovim rečima u petak sredinom dana preko severnih delova regiona kreće premeštanje hladnog fronta u pljuskove sa grmljavinom, osveženje i okretanje vetra na severozapadni smer.

- Do kraja dana uz mestimične pljuskove osvežiće i na istoku regiona. Dnevni maksimum i petak od 13 do 19 stepeni Celzijusa. Za dolazeći vikend i praznik uglavnom suvo i malo svežije uz slab severozapadni vetar i dnevne maksimume od 14 do 22 stepena Celzijusa. Od nedelje ponovo toplije uz južni vetar, do je oko 26. aprila moguće jače pogoršanje i zahlađenje koje bi obeležilo i početak maja.

- Pred nama su pravi proleći dani, promenljivi ali bez jačeg zahlađenja - zaključio je Čubrilo i naglasio da su svi izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, a da za zvanične informacije treba pratiti državne prognostičke zavode.

Autor: Snežana Milovanov