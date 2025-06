Ovog datuma stiže novi toplotni talas: Pržiće nas paklene vrućine, a onda totalni obrt

Narednih dana očekuje se sunčano i toplo vreme, a samo oko 17. juna prolazno osveženje uz ređe pljuskove. Nakon 19. juna ponovo stiže toplotni talas, a krajem meseca ima određenih naznaka za jače pogoršanje, padavine i osveženje.

Narednih dana noći još dosta prijatne, ali preko dana polako sve toplije, te bi se za vikend maksimumi kretali od 27 do 32, a na primorju i do 36 stepeni Celzijusa.

Padavine se ne očekuju, vetar će biti slab. U ponedeljak do uveče suvo i toplo, zatim na zapadu regiona destabilizacija uz pojavu lokalnih nestabilnosti, koja bi se u toku noći ka utorku premestila preko središnjih, a u utorak tokom dana i preko ostallih delova regiona.

Skandal nad skandalima; Blokaderi na verskoj osnovi huškaju protiv sopstvene države



Vetar u okretanju na severozapadni i u zoni pljuskova na kratko može biti jak. U utorak malo svežije uz maksimume od 21 do 28 stepeni Celzijusa, na primorju do oko 32 stepena Celzijusa.

Posle ovog prolaznog osveženja do oko 25. juna uglavnom suvo i ponovo polako sve toplije te bi se oko 25. juna maksimumi kretali od 28 do 32 stepen Celzijusa, dakle vladale bi prave letnje vrućine ali bez ekstremno visokih vrednosti temperature vazduha, jedino bi duž Jadrana ponovo bilo do oko 36 stepeni Celzijusa.

Oko 25. juna određen deo prognostičkog materijala sugeriše mogućnost jačeg pogoršanja uz padavine i osetnije zahlađenje.

Narednih desetak dana uglavnom pravo leto, osveženje samo oko 17. juna.

Podsetimo, meteorolog Ivan Ristić otkrio je za Informer do detalja kakvo vreme nas očekuje do 1. jula.

Autor: A.A.