Detaljna prognoza za sledeću nedelju! Letnja žega, nestabilno vreme a onda će uslediti hladan tuš

Narednih dana sve toplije uz nestabilnosti nad zapadnim, južnim i središnjim delovima regiona. Sredinom sledeće nedelje malo svežije i nestabilno nad celim regionom. Početkom juna toplo, ali je oko 02.06. moguće osveženje.

Od danas pa sve do sredine sledeće nedelje nad sevrrnim, istočnim i većem delu jugoistočnih oblasti regiona malo do umereno oblačno, uglavnom suvo i toplo, piše Marko Čubrilo u vremenskoj prognozi za Srbiju.

Nad zapadnim, južnim i delom središnjih oblastima nestabilno uz grmljavinske pljuskove, posebno u nedelju kada će se najviše osetiti uticaj slabog ciklona nad jugom Italije.

Vetar slab, istočni, samo u zonama nestabilnosti prolazno jak dok će danas i sutra u košavskom području duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar.

Dnevni maksimum u nedelju do oko +18 nad oblastima gde bude pljuskova do oko +28 na severu regiona, dok će od nedelje biti još malo toplije uz maksimume od +21 do +30 stepeni Celzijusa.

Sredinom sledeće nedelje nestabilno i malo svežije nad celim regionom uz maksimume od +15 do +25 stepeni Celzijusa. Lokalno će ponovo biti uslova i za nepogode.

Krajem sledeće nedelje ponovo toplije uz maksimume od +22 do +31 stepen Celzijusa. Oko 02.06. bi moglo doći do osveženja uz pljuskove ali isto tako bi uz malo zapadniju putanju ciklona bi moglo ostati pretežno suvo uz dalje otopljenje.

Narednih dana svakako polako sve toplije, na zapadu i jugu nestabilno, a sredinom sledeće nedelje nestabilno i malo svežije nad celim regionom, zaključuje Čubrilo.