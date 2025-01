STIŽE ZAHLAĐENJE, TEMPERATURA DRASTIČNO PADA: Ristić najavio kišu, spomenuo i sneg, OVO je detaljna prognoza za naredni period

U Srbiji je i dalje toplo za ovo doba godine, maksimalna temperatura vazduha se kreće do oko 15 – 16 stepeni, ali će prema najavama meteorologa postepeno padati i već drugog dana vikenda i početkom sledeće nedelje biće osetno hladnije.

Ivan Ristić kaže da se zima vraća na neodređeno vreme od 2. februara nakon čega treba očekivati povratak temperatura na normalne vrednosti.

Temperatura pada

Ristić podseća da je prethodnih dana samo jedan od modela najavljivao povratak zime, međutim, došlo je do promene i drugi modeli su se uskladili.

- ECMWF srednjoročni model je konačno uskladio svoju prognozu sa našom, zima se vraća na neodređeno vreme. Spajanje sibirskog i azorskog anticiklona počinje. Nadam se i snegu. Već od vikenda temperatura će da pada dalje po malo. Do srede-četvrtka očekujem da padne na 2 do 6 stepeni, što je oko normale – kaže Ristić.

Inače, prosečna temperatura vazduha za januar je, minimalna, -4 do 0 stepeni, maksimalna od 2 do 6 stepeni, a za februar od -2 do 2 stepeni, odnosno, od 4 do 10 stepeni.

Sneg pod znakom pitanja

Napominje da treba sačekati još malo, jer još uvek nema ciklona u Jadranu i Jonskom moru koji je uslov za snežne padavine, ali postoji šansa da se on formira. Neizvesno je i koliki će biti stepen zahlađenja pošto kada dolazi vazduh sa istoka može da bude još hladnije.

- Još uvek je nejasno, ali hladnije vreme bi moglo da se zadrži od oko nedelju dana do skoro polovine februara, a onda će temperatura ponovo početi da raste i biće ponovo toplije. To se poklapa da godišnjom prognozom koju sam radio sa prof. dr Aleksandrom Valjarevićem, u kojoj smo najavili zahlađenje početkom februara nakon otopljenja u januaru.

Od čega zavisi koliko će trajati zahlađenje?

Kako je Ristić ranije rekao, zahlađenje početkom februara bi mogao da bude hladniji period ove zime. Sve zavisi od dva pomenuta anticiklona, jer „ako nadvlada azorski anticiklon zahlađenje će biti kraće sledeće nedelje i može da traje 5-6 dana, ali ako nadvlada sibirski anticiklon treba očekivati da zahlađenje potraje i do sredine meseca“.

- Trenutno mi ne deluje da će biti kratko zahlađenje, već bi mogao sibirski ogranak da nadjača. Imali smo takvu situaciju u januaru i onda se hladniji period ipak odužio. Sada ne očekujem ledene dane, ali će biti hladno, u okviru proseka za ovo doba godine – kaže meteorolog.

Temperatura i padavine za petak i vikend

Prema Ristićevoj vremenskoj prognozi, u Srbiji je posle prolećnih temperatura nastupio period povećane oblačnosti koja je uslovila povremenu kišu i niže temperature.

- Poslednjeg januarskog dana očekuje da bude uglavnom oblačno i promenjivo vreme sa najvišom temperaturom do 15-16 stepeni, dok će u subotu temperatura pasti za 3-4 stepeni, a već u nedelju neće prelaziti 10 stepeni, biće kišovito i sneg je moguć u višim brdovito - planinskim predelima.

