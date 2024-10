Stiže nam naglo pogoršanje vremena: Meteorolozi najavljuju potop u ovim krajevima zemlje

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, do 25 stepeni, ali promena vremena stiže već sutra.

Vetar danas slab do umeren južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak. Najniža temperatura od dva do 10, a najviša dnevna od 20 do 25.

U Beogradu danas nakon hladnog jutra pretežno sunčano i toplo uz ;slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od pet do 10, a najviša dnevna oko 23.

Svoju prognozu za naredne dane je dao i Marko Čubrilo u objavi na Fejsbuku.

"U sredu će se preko Alpa premeštati nov hladan front uslovljavajući formiranje zavetrinske depresije nad severom Italije koja će zatim prerasti i sekundaran ciklon nad Ligurskim morem. Taj ciklon će se vrlo sporo sve do kraja nedelje preko Jadrana premeštati dalje na severoistok i uticati na vreme kod nas.

Na zapadu i jugozapadu regiona već u sredu uveče naoblačenje uz kišu i grmljavinske pljuskove na severnom Jadranu. To pogoršanje će se do četvrtka ujutro proširiti nad središnje i severne delove regiona, dok će se na istoku uglavom zadržati suvo vreme. U sredu na fenskim oblastima regiona ponegde i oko 24 stepena Celzijusa, dok će u četvrtak nad većim delo regiona zahladiti uz maksimume od 9 do 15 stepeni Celzijusa, samo još na istoku i jugu regiona ponege oko 23 stepena Celzijusa. U sredu će na kratko duž većeg dela obale duvati jugo, samo na severnom Jadranu bura, na planinama će biti jakog, južnog, vetra dok će u košavskom području biti umerene do jake košave. U ostatku dana u četvrtak i u petak nestavlja se uticaj ciklona koji donosi čestu kišu i povremene pljuskove. Znatno veća količina padavina se očekuje nad zapadnim, južnim, srednjim i severnim delovima regiona dok će na istoku biti manje kiše, tamo se više padavina očekuje tek u petak posle podne.

Za dolazeći vikend nestabilno i sveže, ponegde uz kišu i pljusak, češće u planinskom delu regiona dok će se maksimumi kretati od +10 do +17 stepeni Celzijusa. Povremene kiše bi moglo biti u ponedeljak, posebno na severu regiona, dok su nove padavine moguće oko 09.10.

Do sledećeg utorka bi veliki deo regiona trebao akumulirati preko 40 mm, a značajan deo i preko 100 mm taloga i uz visok vodostaj reka i zemljište koje je već zasićeno vlagom

Za sada deluje da bi od oko 9. oktobra usledio period relativno toplog ali nestabilnog vremena uz povremenu kišu", najavljuje Čubrilo, uz napomenu da su izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, a za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode.

Autor: Dalibor Stankov