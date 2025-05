HITNO EVAKUISAN MEĐUNARODNI AERODROM ZBOG DOJAVE O BOMBI! Putnici ostali zaglavljeni u avionima (FOTO)

Aerodrom je upozorio putnike na moguće poremećaje u saobraćaju koji će uslediti zbog ove zastrašujuće situacije.

Veliki aerodrom hitno je evakuisan nakon zastrašujuće dojave o bombi, ostavljajući putnike zaglavljene i izazivajući veliko prisustvo policije.

Mase putnika na međunarodnom aerodromu Savana/Hilton Hed u američkoj saveznoj državi Džordžiji danas su viđene kako u žurbi napuštaju terminal.

Neki putnici su prijavili da su ostali zaglavljeni na pisti usled haosa koji je nastao nakon bezbednosne pretnje, a na licu mesta primećeni su i psi tragači. Zvaničnici aerodroma potvrdili su za lokalne medije da je dojava o bombi stigla i da se svi putnici evakuišu iz zgrade dok traju provere, javlja Mirror.

This is the scene outside the Savannah-Hilton Head International Airport following a reported bomb threat Saturday that led to flight disruptions, the terminal being evacuated and traffic rerouted. More info: https://t.co/4o6r0KsXr4 pic.twitter.com/K007MfgA6G