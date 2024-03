VANREDNA SITUACIJA NA AERODROMU U LONDONU Evakuisani putnici (VIDEO)

Londonska policija bila je primorana da evakuiše putnike na železničkoj stanici Kings Kros zbog "prijavljene vanredne situacije".

Kako se navodi, postoji sumnja da je bilo reči o lažnoj uzbuni, a veliki broj ljudi ostao je zaglavljen ispred železničke stanice.

Chaos at Kings Cross with tube evacuated due to an emergency #londontravel #chaos pic.twitter.com/tTyIK2UVth